'GOJAZNOST KOD DECE JE SVE VEĆI PROBLEM' Dr Stanković: Mnogi svoje užine baziraju na slatkim i slanim proizvodima, a to je jedan od uslova koji dovodi do pojave dijabetesa (VIDEO)

Gojaznost dece i prekomerna uhranjenost sve su češći problem sa kojim se susrećemo.

Neke od studija pokazuju jeste da sve više dece ima problem sa dijabetesom.

- Do sada nikada nije bilo da deca mlađeg uzrasta boluju od dijabetesa tipa 2, to je bilo 'rezervisano' za odrasle osobe i to starije životne dobi. Međutim način ishrane, nedostatak fizičke aktivnosti dovodi do toga da su deca sve više gojazna- rekla je u Novom jutru dr Veroslava Stanković, specijalista ishrane.

Kako je pojasnila, ulazi se u takozvani metabolički sindrom što dovodi do iscrpljenosti pankreasa i do dijabetesa što je vrlo alarmantan podatak.

- Prema podacima svako treće dete je prekomerno uhranjeno u Srbiji. Kažu da će 2030. godine jedna trećina dece biti gojazna. Ranije su u školama postojale užine kao i kuhinje, koje postoje i danas ali to je samo za osnovce i produženi boravak. Već stariji svoje užine baziraju na slatkim i slanim užinama, na proizvodima iz pekara i to je jedan od uslova koji dovodi do pojave gojaznosti- rekla je dr Stanković.

Ona je istakla i da u tempu života koji živimo, često roditelji nmaju vremena da deci pripremaju obroke, pa im je lakše rešenje da deci daju pare da kupe neki burger i neku brzu hranu, a na taj način unosi se velika količina skrivenih ugljenih hidrata, višak soli, zasićenih masti, a sve to dovodi do gojaznosti, do insulinske rezistencije i na kraju Dijabetesa tipa 2.