Za ovih pet poslova se interesuju Beograđani: Zarada je dobra, evo koje uslove morate da ispunite

Na beogradskom tržištu rada ima mesta za svakoga. To se se vidi iz oglasa za posao koji su prepuni najrazličitijih pozicija, od honorarnih do onih dobro plaćenih, pa je potrebno samo biti načisto sa sopstvenim znanjem i veštinama. Najplaćenija zanimanja su i dalje ona iz tehnološkog domena, a pariraju im i neka pozicije u marketingu i finansijama. Dobre plate se još mogu zaraditi u ugostiteljstvu, trgovini, ali i u centrima korisničke podrške, rekao je Marko Vučetić ispred sajta "Startuj Infostud".

U Srbiji su najplaćeniji IT poslovi, a ubedljivo su najtraženiji softver developeri, zatim fronter developeri i projektni inženjeri - kaže naš sagovornik i dodaje da ipak postoji jedan "zarez" toj priči jer je u poslednje dve godine došlo do pada zapošljavanja u ovoj oblasti.

Dodao je da je u Beogradu iznenađujuća potražnja za zanatlijama kojima poslodavci nude plate i preko 2.500 evra da bi ih privukli. Kao primer deficitarnih zanata Vučetić je naveo vodoinstalatere i građevince.

Prema njegovim rečima, velika potražnja vlada za radnicima u logistici, trgovini i ugostiteljstvu, odnosno za vozačima, trgovcima, konobarima i kuvarima, a istakao je i popularnost kol-operatera.

Istražili smo ponudu ovih poslova u Beogradu, evo kako su plaćeni:

IT stručnjaci

Plata programera, na primer, zavisi u prvom redu od "jačine" kompanije, odnosno da li je domaća ili strana, a zatim i od iskustva i referenci samog stručnjaka.

Marko Vučetić je objasnio da je početna plata IT stručnjaka od 600 do 800 evra, medior pozicije su plaćane 2.000 do 2.500 evra. Seniori često prelaze i 2.500 evra, a postoje slučajevi kada je njihova zarada dostigla i do 5.000 evra.

Oglas za posao koji smo pronašli donosi poslovnu ponudu u kojoj "mlađi inženjer za istraživanje i razvoj - programiranje embedded sistema" u beogradskoj kompaniji dobija početnu platu 120.000 dinara. Neophodno je da kandidat ima diplomu tehničkog fakulteta ili više stručne spreme, poželjno iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Takođe, podrazumeva se i osnovno znanje o programiranju mikrokontrolera, razvoju embedded sistema i dobro poznavanje programskih jezika C/C++. Poželjno je i pređašnje iskustvo u ovoj oblasti.

Agenti prodaje

Kada se uđe na sajt popularne platforme za oglašavanje, već na prvoj strani "bodu oči" ponude za posao u kojima traže agenti prodaje. Mahom su to strane kompanije koje nude platu i do 2.500 evra. Pomenuta plata je označena u oglasu koji je naslovljen - "Prodaja i korisnička podrška u kol-centru u Beogradu u modernom i dinamičnom okruženju." Naime, početna plata je 75.000 dinara, a naglašeno je da kandidat mora da ima sposobnost za "pridobijanje klijenata" i da mu komunikacijske veštine budu dovedene gotovo do perfekcije. Iskustvo u prodaji nije nužno, ali svakako jeste prednost. Nije potrebna diploma određenog fakulteta.

U oglasu stoji da nude najveću platu u ovoj industriji i neograničene bonuse, a dodatna motivacija potencijalnim zaposlenima mogu da budu i benefiti koje nudi ova kompanije - sveže sezonsko voće u zdravom okruženju, "Friday žurke", teretana i drugo.

Na drugim sajtovima smo pronašli da se za ovu poziciju nudi plata od 120.700 do 140.400 dinara za agente na engleskom jeziku. Ima i manje plaćenih pozicija u korisničkim servisima gde je prosečna zarad od 70.000 do 95.000 dinara.

Pored prodaje, agent može raditi i samo korisničku podršku ili primanje porudžbina, dakle, mogućnosti za posao u kojem se zarađuju dve prosečne srpske plate mesečno su brojne. Prednost je što možete raditi i od kuće i i iz kancelarije.

Vozači

Vozači su među najtraženijim, a slobodno se može reči i najplaćenijim zanimanjima u Srbiji. Na primer, plata za vozača sa C kategorijom kreće se od 250.000 pa do preko 300.000 dinara, pokazuju oglasi na internetu. Vozači B kategorije su posebno traženi u Beogradu, a prosečna plata je oko 100.000 dinara.

Negde vozačima daju početnu platu 60.000, a regularna zarada dostiže 150.000 dinara. Posao prevoženja hrane od restorana do korisnika se plaća 300.000 u jednoj beogradskoj firmi. Vozač može raditi dostavu sopstvenim vozilom ili iznajmiti od poslodavca skuter, bicikl ili automobil. Ovaj posao mogu raditi i honorarci, a satnica je 300 dinara.

Isto tako, da biste obavljali posao komercijaliste, na primer, neophodno je da vozite, a njima je plata u proseku 120.000 dinara.

Konobari

Mnogima je konobarisanje bilo prva opcija po dolasku u Beograd. Ovo zanimanje je uvek deficitarno, naročito u letnjoj sezoni, što ističe i Marko Vučetić. Zbog toga su pozicije u Beogradu gotovo uvek otvorene. Plata konobara je u proseku oko 1.000 evra, odnosno oko 120.000 dinara, a početna zarada varira od lokala do lokala i kreće se u rasponu od oko 60.000 do 80.000 dinara.

Pronašli smo, primera radi, i oglas za radno mesto šankera. Plata je 100.000 dinara, a vlasnik je naglasio da postoji mogućnost napredovanja.

Ugostiteljstvo je oblast u kojoj je zapošljavanje neprekidan proces. U Beogradu je takođe velika potražnja za kuvarima, o čemu je "Blic Biznis" nedavno pisao.

Trgovci

Iako nije najplaćeniji, posao prodavca je svakako dobra osnova za početničko snalaženje na prestoničkom tržištu rada. Možete se zaposliti u buticima, supermarketima, specijalizovanim prodavnicama, maloprodaji, veleprodaji, knjižarama i mnogim drugim objektima. Trgovci imaju mogućnost odabira da li će raditi delimično radno vreme ili pune smene.

Na primer, jedna radnja sportske opreme traži radnik za radnju u blizini centra Beograda i nudi platu od 70.000 do 90.000 dinara. Prodavac sladoleda u poslastičarnici imaće 80.000 dinara mesečne zarade, što je prosek za ovu vrstu poslova. Prodavci u tržnim centrima zarađuju oko 60.000-70.000 dinara na mesečnom nivou.

Prosečna plata u Beogradu 119.988 dinara Najnoviji podaci pokazuju da je prosečna plata u Beogradu u januaru iznosila je 165.239 dinara bruto, a neto 119.988 dinara. RZS još navodi da je najveća plata zabeležena u opštini Stari grad, gde je isplaćen iznos od 228.603 dinara, odnosno 167.871 dinara neto. Najniža zarada je na početku godina bila u Sopotu - 110.937 bruto, tačnije 80.161 dinara neto. Taj iznos je ispod prosečne plate u Srbiji, koja iznosi oko 95.000 dinara.