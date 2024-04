Moguće obaranje TEMPERATURNOG REKORDA za april - očekuje se do 33 STEPENA: Evo kada stižu zahlađenje i padavine

Najviša temperatura u Beogradu u aprilu merena je 30. aprila 2003. godine i tog dana mereno je 32,4°C

Ovogodišnji april protiče u znaku pravog letnjeg vremena, a vreme je nalik junskon, čak je bilo dana i nalik julskom, s obzirom na to da je maksimalna temperatura dostigla i 32°C. Već poslednjeg dana marta u Srbiji je zabeležen prvi tropski dan sa temperaturom od 30°C.

Inače, pred nama je danas najtopliji dan ovog aprila, s obzirom na to da se u većini predela očekuje tropski dan, uz maksimalne temperature do 30°C ili koji stepem iznad, a lokalno može biti i do 33°C.

Beograd po prognozi će imati temperaturu između 32 i 33°C.

S obzirom na to da je dosadašnj najviša maksimalna temperatura u Beogradu izmerena 30. aprila 2003. godine i to 32,4°C, postoji mogućnost da danas dođe do obaranja tog maksimuma. Inače, obaranja temperaturnih maksimuma za ceo april otkad se vrše merenja postoje i u mnogim drugim predelima Srbije.

Prosečna maksimalna temperatura za sredinu aprila u Srbiji iznosi od 16 do 20°C, tako da su temperature ovih dana više za 10-15 stepeni od napomenutog proseka.

Veoma toplo nastaviće se i u utorak, ali uz malo niže temperature koje će biti do 30°C, dok će već od jutra usled prodora hladnog fronta osvežiti na severu Vojvodine, uz temperature od 20 do 22°C i uz jak, na udare i olujni severni i severoistočni vetar, dok se u ostalim predelima Srbije veći deo dana očekuje jak jugozapadni vetar.

U utorak kasnije posle podne, uveče i tokom noći jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, uz naglo zahlađenje i jak severoistočni vetar.

U sredu će hladni front podeliti Srbiju na dva dela, pa će se maksimalna temperatura kretati od 8-9°C na severu i zapadu Srbije i u Beogradu do 20°C na jugoistoku Srbije. Biće oblačno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, ponegde i uz obilnije padavine.

Od četvrtka do kraja sedmice očekuje se relativno sveže. Maksimalna temperatura biće od 10 do 16°C, u Beogradu do 12°C.

Očekuje se promenljivo oblačno.

U četvrtak će kiša padati u većem delu Srbije, a u petak i za vikend u južnim i istočnim predelima, za vikend uz jak severozapadni vetar.

Od četvrtka do kraja sedmice na planinama južne i jugozapadne Srbije očekuje se sneg. Sneg bi padao uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine i zabeleo bi te predele, a lokalno će se u noćnim, jutarnjim i večernjim časovima snežna granica spustiti i na 900-1000 metara, pa bi sneg mogao da zabeli i ova područja Srbije. Prema trenutnim prognozama sneg bi padao na Kopaoniku, Staroj planini, Zlatatu, Goliji, na planinama Kosova i Metohije, ali i na Zlatiboru.

Dakle, u drugoj polovini sedmice pred nama očekuje nas vreme nalik jesenjem, a zima će se vratiti u planinske predele.

Stabilizacija vremena i porast temperatura na vrednosti od 19-20 do 24°C očekuje se nakon 23. aprila.

