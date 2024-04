U Srbiji ima nekoliko hiljada masona! Ovako se ulazi u tajna društva, a od učenika do majstora je dug put

U Srbiji postoji više masonskih loža, a njihovo delovanje, iako uglavnom prekriveno velom tajne i misterije, oduvek je privlačilo veliku pažnju javnosti. Poznato je, međutim, da je masonerija, u suštini hijerarhijski red koji podrazumeva tri stepena - učenik, pomoćnik i majstor, a na fejsbuk grupi "Masoni, slobodni zidari, Balkan" objašnjeno je kako se prelazi sa jednog nivoa na drugi.

- Želja za stupanjem u Masoneriju (Slobodno zidarstvo) kod mnogih je potaknuta različitim motivima. Čak iako su motivi za stupanje u Bratstvo bili inspirisani potrebom za istraživanjem i traženjem pojmova kao Svetlost ili Istina većina nije znala šta da očekuje od prijema. I to je svakako sasvim u redu - započeo je priču Vlad Ugrenović na ovoj fejsbuk stranici.

On ističe da je "masonerija u suštini hijerarhijski Red koji podrazumeva tri stepena - učenik, pomoćniki majstor, a da svaki stepen ima svoje osobine i odgovara određenom intelektualnom i duhovnom trenutku razvoja svesti".

- Najpre se postaje Učenik i to doslovno znači da on nije pravi Slobodni zidar već učenik-zidar. Učenik je onaj koji upoznaje i saznaje. U početku je njegov položaj pasivan, a vremenom se to stanje menja i prelazi u aktivno. To je već i naznaka laganog prelaska u sledeći stepen - pomoćnika. Na prvom stepenu učenik je dobio priliku da se upozna sa nekim alatima dok kao pomoćnik on dobija još alata, ali sada dobija i mogućnost praktične primene tih alata kroz rad u svojoj okolini. Hegel je rekao: "Alat je mogućnost želje". Doslovno ako želimo voće sa drveta trebaju nam merdevine, ako želimo da posejemo treba nam plug... - navodi on.

Dodaje da, međutim, ne treba da zanemarimo činjenicu da alat nije ništa za onoga ko ne zna njime da se koristi ili ne želi da ga koristi:

- Alat zato mora biti u vezi sa inteligencijom, znanjem i voljom. Pomoćnik mora steći znanje i veštinu koja će mu omogućiti da razume i radi, da ideju pretvori u delo prema zakonitostima reda i mere u domenu prostora i vremena. U trećem stepenu Majstor će biti pozvan da otkrije jednu drugu dimenziju svog bića i svog položaja u mikro i makro univerzumu. Majstor je onaj koji usmerava i vodi učenika i pomoćnika, onaj koji obučava i imenuje... najveće zvanje Majstor Mason (Slobodni zidar) se postaje tek kada on svojom voljom prihvati Svesvest i poništi sebe, a to se događa mnogo kasnije nego što se stekne treći stepen...

Inače, kako je za Kurir ispričao dr Marko Lopušina, novinar i publicista koji je istraživao delovanje masona i napisao dve knjige o njima, u Srbiji ima više masonskih loža, a samo Regularna velika loža Srbije broji oko 2.000 masona. Pored masona, aktivna su i druga tajna, polutajna i diskretna društava.

- Najznačajnija društva u Srbiji su Bratstvo slobodnih zidara, Vitezovi templari Srbije, Red zmaja, rotarijanci i razne sekte. U Srbiji, zajedno sa manje značajnim društvima, ima oko 20.000 pripadnika tajnih i polutajnih organizacija, računajući i mafiju. Postoje legalno registrovana društva, a postoje i ilegalne lože masona, templara i sekti, pa se njihov sasvim tačan broj članova ne zna. Legalne masonske lože su Regularna velika loža Srbije, Nacionalna loža Srbije, Velika loža Srbije i Francuska loža. Regularna velika loža Srbije ima oko 2.000 masona, dok Vitezovi templari Srbije imaju oko 200 članova. Sve bitnije organizacije registrovane su u APR kao društvene organizacije i udruženja građana - ispričao je ranije Lopušina za Kurir i dodao da je cilj okupljanja masona i templara negovanje i razvoj tradicije hrišćanstva, širenje masonskog, odnosno templarskog učenja na mlade generacije i na prostore van Srbije.

Masoni su sagradili javnu česmu u Beogradu, nekoliko obdaništva, imaju u planu da otvore Masonski univerzitet. Pomažu narod i posebno decu na Kosmetu, i leče o svom trošku ugrožene. Održali su masonske sahrane prvog masona Zorana Nenezića i prvog templara Dragana Maleševića Tapija. Medutim, iako su humanitarne akcije javne, druge aktivnosti društva izvode se u diskreciji.

Ovako se ulazi u tajna društva Najviše masona je među lekarima Mason ili templar se, kako navodi Lopušina, postaje na predlog dvojice članova, a o tome odlučuje posebna Komisije za prijem. Selekcija je stroga. Kandidati treba da budu pošteni, ugledni ljudi, vredni, da imaju iza sebe neka dobra dela u poslu kojim se bave. Podrazumeva se da nisu osuđivani. - Među masonima najviše ima lekara. Lekarski lobi je vrlo jak, jer lekari leče važne ličnosti i porodice važnih ličnosti u državi. Oni znaju državne tajne i udružuju se... U velikom broju slobodni zidari su i poslovni ljudi, advokati, a onda i političari, a posle njih i umetnici. Templari su, uglavnom, poslovni ljudi. Kada se kaže da je neko ugledan i uspešan u ovom svetu tajnih društava podrazumeva se i da je imućan.

- Prvo, oni jedni drugima pomažu oko biznisa - jedan mason pozajmi drugom neki novac za biznis, a onda mu pomogne da taj proizvod i plasira. U društveno-ekonomskom i privrednom životu, pak oni su trgovci moći. Lobiraju za sebe, pomažu jedni drugima za državne i druge poslove. U diplomatiji se, sa druge strane, bore za prava našeg naroda. Sa nemačkim masonima su razgovarali o zaustavljanju bombardovanja NATO, sa francuskim o obustavljanju medijske satanizacije Srbije... - objašnjava naš sagovornik.

Sva tajna društva u Srbiji se bave uticajem i moći, kaže on. Ova društva su, ističe, savez plemenitih, uglednih i moćnih ljudi u svom poslu i oblasti delovanja, ali njihova suštinska aktivnost je trgovina moći u oblasti društvene svesti, realnog života, u privredi, biznisu, pa i u politici, iako tvrde da im je zabranjeno da se bave politikom.

ČINJENICE Političari i državnici pominjani kao masoni: - Goran Knežević, bivši ministar privrede - Zoran Živković, bivši premijer Srbije - Goran Svilanović, bivši ministar spoljnih poslova - Vuk Drašković, lider SPO - Dušan Mihajlović, bivši ministar policije - Lazar Krstić, bivši ministar finansija - Branko Krga, bivši načelnik Generalštaba - Svetko Kovač, bivši načelnik VBA - Stevan Nikčević, bivši načelnik BIA

- U istoriji se pokazalo da su pojedini srpski predsednici, premijeri, ministri, vladike bili članovi tajnih društava, što znači da si imali jak uticaj na izvršnu vlast i zbivanja u zemlji. U novije vreme par ministara vlade Srbije su bili masoni. Slobodni zidari su uticali i na stvaranje prvog i poslednjeg Ustava Srbije - kaže dr Marko Lopušina.