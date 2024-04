Vojni meteorolog u penziji Vencislav Ivanovski rekao je da je na mikroklimu moguće uticati. U principu protivgradne rakete su efikasne, ali imamo problema sa strelcima, sa plaćanjem, sa količinom raketa, napominje on. Preopterećeni smo vremenom, jer nemamo neke druge ventile, ističe Ivanovski.

U ponedeljak je bio najtopliji dan od početka godine, danas je najhladniji ovog meseca. Žalimo se jedni drugima jer smo iz kratkih rukava i šortseva, morali u zimske jakne. Nestvarne slike stigle su sa drugog kraja sveta. Poplave u Dubaiju izazvala je kiše koje je palo toliko koliko u proseku padne tokom cele godine.

Da li može čovek da utiče na vremenske prilike, da razbije gradonosne oblake, rastera kišu, ukrade kišu, rastera maglu?

Vencislav Ivanovski, vojni meteorolog u penziji svedok je vremena iz 1984. godine kada je u više vanrata rasterana magla iznad Sarajeva zbog Olimpijskih igara. To se, kako kaže, radilo mehanički, helikopterima.

"Minimum za sletanje putničkog aviona je 1.200 metara, prođu dva helikoptera, rasteraju maglu, avion sleti. Eto, ljudi se snalaze“, objasnio je Ivanovski.

Ponavlja da je to bio mehanički put i to traje par minuta dok avion sleti, pa dođe do pristanišne zgrade. Vrati se magla, pa onda rasteraju ponovo.

Iz kaputa u kratke rukave

Ivanovski se priseća da je pre par godina bilo situacija kada se iz kaputa prelazilo u kratke rukave, posle toga je bilo dva-tri mraza što se osetilo po posledicama - bilo je manjak voće, voće je poskupalo.

Dodaje da je brza smena toplog i hladnog napravila velike probleme voćarima.

Da li se promenila klima?

Ivanovski kaže da je rođen u vreme kada su bila četiri godišnja doba, sada imamo de fakto dva: toplo-hladno, što znači da se klima promenila.

Govoreći o neobičnim pojavama, poput superćelijskih oluja koje smo imali prošle godine, Ivanovski je rekao da grad i kumulonimbusi postoje otkad se to prati i takve pojave su beležene vekovima.

"Mislim da smo mi malo preopterećeni vremenom, jer nemamo neke druge ventile i nikad nije bilo tako kako je baš prošli put bilo. Nije bilo ovako drastično, ali 1999 i 2000. godine, padavine su bile znatno obilnije. Drugo, munja traži put od neba ka zemlji, onda je bilo više pražnjenja između oblaka i to nije bio prasak, to su bile detonacije. Nego mi malo brže zaboravljamo, dobijanjem drugih informacija pa je vreme ventil", ističe meteorolog.

Da li je moguće da u Dubaiju menjaju vreme?

Kaže da je to nasušna potreba. "Prosto ljudi moraju nešto da jedu i da rade, znam da su oni imali veliki problem sa peskom, ali se niko nije setio da zasadi šume i kao zaštitu od peska i od kiše".

Čim ima vlage ima mogućnosti da napravite i kišu ovako ili onako uz pomoć tehnologije, ali ovako iz ničega da napravite nešto prosto preterate, podvukao je on.

Uticaj na mikroklimu

Meteorolog je rekao da je na mikroklimu moguće uticati, jedan deo grada ili jedna zajednica, svakako na svojoj opšini mogu da popravljaju uslove.

Dovoljno je samo, kako kaže, da ne zagađaju okolinu i da ono što su dobili u nasleđe proslede drugima.