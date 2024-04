POČELA NAPLATA TAKSI ZA ULAZAK MOTORNIH VOZILA U NP TARA - Vozači sa užičkim tablicama oslobođeni plaćanja, evo zašto

Danas je počela naplata taksi za ulazak motornih vozila u NP Tara na punktovima u Perućcu i Kaluđerskim barama.

Jutros je održan sastanak u kabinetu gradonačelnice Užica predstavnika građana sa gradonačelnicom dr Jelenom Raković Radivojević i njenim saradnicima i direktorom NP Tara Dragićem Karaklićem.

- Sastanak je bio više nego fer. Bilo je nas iz Užica i predstavnika sela koji imaju imanje na teritoriji nacionalnog parka. Gradonačelnica je preko interfona pozvala ministarstvo i pred nama je rečeno da je potrebno da grad podnese inicijativu da se građani sa užičkim tablicama oslobode takse. I rečeno je da se do konačne odluke ne naplaćuje taksa za motorna vozila sa UE tablicama – kaže Ljubomir Mandić, koji je sa predstavnicima građana bio na sastanku.

Direktor NP Tara Dragić Karaklić rekao je da će se odmah ovaj dogovor sprovesti na terenu.

- Motorna vozila sa užičkim tablicama će biti oslobođena taksi, kao i motorna vozila sa bajinobaštanskim tablicama dok se i zvanično ne donese odluka. Imaćemo i sastanak Saveta korisnika NP Tara gde će biti predloženi još neke mogućnosti da se pojedini oslobode taksi, kao na primer ko ima imanje, potomke, ali to mora da se do detalja analizira i nađe način. Inače, Nadzorni odbor će u četvrtak doneti odluku o uvođenju desetodnevne takse od 800 dinara i godišnje takse od 2.000 dinara za sve ostale koji dolaze u NP Tara - rekao je direktor Karaklić i dodao da će novac od taksi biti uplaćivan na namenski račun sa koga će se dalje investirati u puteve, vidikovce i slično u NP Tara.

Naknada za motorna vozila će se naplaćivati na ulaznim kapijama u Perućcu i na Кaluđerskim Barama i to: I kategorija motornih vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila - 300 dinara po danu; II kategorija motornih vozila sa prikolicom visine do 1,3m i kombi vozila - 500 dinara po danu; III kategorija motornih vozila visine 1,3m (autobusi i kamioni) - 700 dinara po danu i IV kategorija motornih vozila visine veće od 1,3m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine - 1.700 dinara po danu.

Ove naknade će biti oslobođena: 1) fizička lica koja imaju prebivalište u zaštićenom području; 2) fizička lica koja su zaposlena na prostoru zaštićenog područja, koja obavljaju poslove ili vrše službene radnje u zaštićenom području; 3) fizička lica sa invaliditetom i posebnim potrebama; 4) penzioneri sa najnižim iznosom penzije u smislu zakona kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje uz podnošenje dokaza – poslednjeg primljenog čeka od penzije; 5) vozila sa registarskim oznakama Bajine Bašte i sada Užica.