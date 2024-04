Šta je energetski ugrožen kupac? Evo na koga se odnose popusti za struju od 1. maja

Energetski ugrožen kupac je onaj koji živi u jednom stanu i ne poseduje nijednu stambenu jedinicu osim one u kojoj živi. Granica za jednočlano domaćinstvo je 40 kvadrata za dvočlano do 58, za tročlano do 66, za četvoročlano do 74, za petočlano do 87 i za ono koje broji šest ili više članova do 96 kvadrata.

Od prvog maja promenjen je pravilnik kojim se uvećava iznos prihoda na osnovu kojih se dobija mogućnost da se konkuriše za status energetski ugroženog kupca.

Procedura sticanja statusa energetski ugroženog kupca

Čitava procedura u vezi sa sticanjem statusa energetski ugroženog kupca sprovodi se u lokalnim samoupravama, koja su dužne da u roku od mesec dana odgovore na zahtev.

One opšte su određene Uredbom o energetski ugroženom kupcu prema kojoj jednočlano domaćinstvo ima pravo na umanjenje troškova za struju do 120 kilovat-časova mesečno tokom cele godine. Za dvočlano i tročlano domaćinstvo granica je 160, za četvoročlano i petočlano 200, a za šestočlano i veće domaćinstvo 250 kilovat-časova mesečno.

Kada je reč o gasu, domaćinstva s jednim članom dobijaju umanjenje za januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar za 35 kubika mesečno, sa dva i tri člana za 45, sa četiri i pet članova za 60, a sa šest i više članova za 75 kubika mesečno. Za isporučenu toplotnu energiju umanjenje mesečnog računa je za jednočlano domaćinstvo 60, za dvočlano i tročlano domaćinstvo 50, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45 i za šestočlano i veće domaćinstvo 40 procenata mesečnog računa.

Besplatnih do 250 kilovat-sati mesečno, do 770 kubika gasa u grejnoj sezoni ili do 60 odsto umanjenja računa za daljinsko grejanje mogu dobiti i primaoci socijalne pomoći, roditeljskog dodatka, tuđe nege i pomoći. Za njih se ova mera automatski primenjuje. Pored toga, domaćinstvo na osnovu zdravstvenog stanja stiče status energetski ugroženog kupca ako član domaćinstva koristi medicinske aparate ili uređaje neophodne za održavanje zdravlja, a kome bi obustavom struje mogao biti ugrožen život ili zdravlje.

Ono što je važno, to je da je od 2023. godine uvedena novina po kojoj prethodni računi za električnu energiju, gas ili toplotnu energiju ne moraju da budu podmireni da bi se ostvario status energetski ugroženog kupca. Međutim, kada je struja u pitanju, umanjenje računa se odnosi samo na naplatu potrošnje jer se svi ostali fiksni troškovi plaćaju u punom iznosu.

Uredba o energetski ugroženom kupcu

Podsećamo, Vlada Srbije je u decembru 2022. godine donela novu Uredbu o energetski ugroženom kupcu kojom je unapredila kriterijume za ostvarivanje statusa energetski ugroženog kupca kako bi omogućila većem broju domaćinstava da ostvare pravo na umanjenje računa za električnu energiju, gas ili daljinsko grejanje. Ovim propisom, prema rečima ministarke Dubravke Đedović Handanović, značajno je uvećan broj građana koji su iskoristili pravo da steknu status energetski ugroženog kupca, uključujući i građane koji primaju minimalne penzije koji mogu da dobiju popust od hiljada dinara.

- Nastavićemo da ih pomažemo i da zaista budemo tu za najugroženije. A do sada je to pravo ostvarilo čak 166.000 domaćinstava. Pre samo godinu i nešto bilo ih je 75.000. Nastavićemo da povećavamo broj svima onima kojima to je neophodno. Naravno, cilj je da bude što manje takvih građana- rekla je Đedović Handanović za Javni servis.