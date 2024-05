Do 2027. sve bolnice imaće magnetnu rezonancu i angio sale: Važna najava mandatara nove vlade

Domovi zdravlja imaće skrining za karcinom i mamografiju

Mandatar nove vlade Miloš Vučević rekao je juče da je ulaganje u zdravstvo jedan od glavnih prioriteta programa "Skok u budućnosti" i predstavlja okosnicu brige o građanima, a sve opšte bolnice će do 2027. godine imati magnetnu rezonancu i angiosalu, a domovi zdravlja skrining za karcinom i mamografiju.

"Svaki okrug imaće jedan pokretni mamograf u šta ćemo uložiti oko 13, 3 milijardi dinara. Osnovaćemo dodatna tri centra za radioterapiju i radiodiagnostiku, a dodatno ćemo ulagati u postojećih šest centara ukupne vrednosti od 20, 6 milijardi dinara. Kroz program Skok u budućnost, zajedno sa predsednikom države, ova vlada će izgraditi nova i obnoviti sva porodilišta u našoj zemlji", naglasio je on.

Vučević je podsetio da je u Nišu Univerzitetski klinički centar izgrađen 2017. godine i useljen, a vrednosti investicije bila je 53, 9 miliona evra, a objekat ima 609 postelja i 17 operacionih sala.

"Za ovu godinu planirane izgradnje Klinike za ginekologiju i akušerstvo, a do 2027. godine izgradnje Klinike za pediatriju i dečju hirurgiju i Zavode za hitnu medicinsku pomoć", rekao je on.

Mandatar je podsetio da je Univerzitetski klinički centar Srbije u martu 2022. godine završen, a započeta je druga faza izgradnje.

"Nakon završetka projekta u Kliničkom centru Srbije, u ovoj najznačajnoj zdravstvenoj ustanovi Srbije, imaćemo 1.245 postelja i 34 operacione sale", rekao je i dododa da se završetak još jedne faze radova očekuje do kraja 2024. godine, a projektovanje 2. B faze i završetak radova do 2027. godine.

Vučević je dodao da je u toku rekonstrukcija Klinike za neohirurgiju i da radi na projektovanju rekonstrukcije Prve i Druge hirurške klinike, kao i starog Urgentnog centra i interne A klinike.

Vučević je rekao da se u zdravstvo ulaže i u Vojvodini.

"Klinički centar Vojvodine, do kraja ove godine, biće završeni radovi na izgradnji lamela B i C kliničkog centra, površine 34.000 metara kvadratnih i vrednosti 78 miliona evra, koja uključuje i izgradnju i medicinsku opremu. Nakon završetka projekta, Klinički centar Vojvodine će imati 362 postelje i 16 operacionih sala. Završetak radova se očekuje do kraja ove godine, a nastavak rada preko ministarstva za javne ulaganja", dodao je on.

Za Klinički centar Kragujevac, kako je rekao Vučević, obezbeđena su sredstva iz budžeta države i 22. marta ove godine je dobijena građevinska dozvola za izgradnju novog objekta Kliničkog centra Kragujevac na površini od 24.500 metara kvadratnih.

"Vrednost investicije za izgradnju je 45,1 milion evra, a planira se da novi objekat ima 351 postelju i 8 operacionih sala. Početak radova na novom objektu je planiran za drugu polovinu ove godine, a rok za završetak radova je 30 meseci", rekao je Vučević.

Kako je rekao, istovremeno se radi i na planiranju i izgradnji Klinike za pedijatriju i dečju hirurgiju, kao i Kinike za fizikalnu terapiju u okviru zdravstvenog kompleksa, što se takođe očekuje do 2027. godine.

Vučević je rekao da će nova vlada raditi na tome da sprovede projekat prevencije i kontrole nezaraznih bolesti u Srbiji, a vrednost projekta je 75 miliona dolara.

"Cilj je jačanje primarne zdravstvene zaštite sa formiranjem zelenih ambulanti u selima i udaljenim područjima, kao i udaljenim prigradskim naseljima uz odgovarajuću opremnu obuku za opšte prakse, zdravno otkrivanje, prevenciju i lečenje nezarazne bolesti", rekao je on.

Vučević je dodao da je do sada završeno 88 projekata rekonstrukcije i izgradnje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

"Tu mislim na domove zdravlja i ambulante od Vranja do Subotice uz nabavku nameštaja i opreme kojom pripadaju. Ukupna vrednost je 4,5 milijarde dinara. Do kraja ove godine planira se završetak radova na još 4 objekta primarne zdravstvene zaštite. Ukupna vrednost je 850 miliona dinara. Kompletno projektovanje pre dobijanja građevinske dozvole je završeno za još devet domova zdravlja, a ukupna vrednost je oko pet milijardi dinara. Završeno opremanje građevinskih radova je za 26 ustanova sekundarne i tercijalne zaštite, bolnice i klinike, a ukupna vrednost je 24,2 milijarde dinara. U toku su radovi na 15 bolnica i klinika. Radovi i kompletno opremanje će biti gotovi do 2026. godine, a ukupna vrednost je oko 25 milijardi dinara", naglasio je Vučević.

Dodao je da je pripremljena nabavka za izvođenje radova na rekonstrukciji GAK, kao i izgradnja nove zgrade GAK-a.

On je naglasio da je u radni odnos od 2014. godine do danas primljeno 45.268 radnika u zdravstveni sistem.

"Samo od 2023. godine i do sada primljeno je 12.469 radnika. Ovako veliki broj novoprimljenih je rezultat zaključka Vlade o prijemu COVID-radnika svih profila u zdravstveni sistem, a očekuje se prijem dodatnih hiljadu radnika. Plan je da se nastavi sa zapošljavanjem najboljih đaka srednjih medicinskih škola i studenata medicinskih fakulteta", rekao je on.

Istakao je da je i formirana Nacionalna banka za reproduktivnih ćelija, tkiva, embriona u Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije.

"Definisane su zakonske procedure u vezi sa funkcioniranjem banke, kao i postupak za vantelesnu oplodnju. Zahvaljujući ovoj banci, potvrđeno je već 138 trudnoća", dodao je on.

On je dodao da od sredine ove godine neće moći građani da pronađu da u Srbiji nema inovativnog leka ili leka za retke bolesti, a da ga bilo gde u regionu ima.

"Ali ćete kod nas pronaći nekoliko lekova za tzv. retke bolesti i inovativnih lekova kakvih nema nigde drugde u regionu. Na primer, lek za decu leptire, sada je dostupan samo u Americi, Nemačkoj, Francuskoj i u našoj Srbiji. Sredstva koje se izdvajaju za lečenje retkih bolesti su sa 130 miliona dinara koliko su iznosila od 2012. porasla na 7,2 milijarde u prošloj i ovoj godini. Planiram uvođenje neonatalnog skrininga za oko 40 bolesti do 2025. godine, za koje postoje adekvatne terapije ili režimi života koji će deci omogućiti da se normalno razvijaju", rekao je on.

Autor: