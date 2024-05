HRISTOS VASKRSE! SLAVIMO VASKRS, NAJRADOSNIJI HRIŠĆANSKI PRAZNIK! Ispoštujte 7 tradicionalnih običaja koje su poštovali i naši stari

Danas slavimo najveći hrišćanski praznik Vaskrs koji se praznuje čak tri dana. Vaskrs je pokretni praznik, koji najranije može biti 4. aprila, a najkasnije 8. maja, po novom gregorijanskom kalendaru.

Vaskrsenje Isusa Hrista je praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. U svim pravoslavnim hramovima služe se vaskršnje liturije. Ponoćnom Vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje praznik uskrsnuća.

Tako počinje nedelja, prvi dan Uskrsa. Pravoslavci u Srbiji se tog dana pozdravljaju rečima "Hristos vaskrse", a odgovara se sa "Vaistinu vaskrse".

Rano ujutru sa svih tornjeva pravoslavnih hramova, dugo, zvone sva zvona, i javljaju dolazak velikog praznika.

Vaskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsnuće iz mrtvih, kao pobedu vere i života nad smrću. U pravoslavnim hrišćanskim crkvama se na Vaskrs otvaraju Carske dveri na oltaru, čime se simbolično ukazuje da je Isus svojim vaskrsenjem pobedio tamu i smrt i otvorio rajska vrata i put spasenja čitavom ljudskom rodu. Prema jevanđeljima, događaj se zbio na grobu Hristovom, a radosnu vest je ženama mironosicama, "Mariji Magdaleni i drugoj Mariji", saopštio arhangel Gavrilo.

Kucanje jajima

Prema predanju, prva jaja je caru Tiberiju poklonila Marija Magdalena, koja je u Rim došla sa porukom o vaskrsenju. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života i vaskršnje crveno jaje znači radost i za one koji ga daju i za one koji ga primaju. Vernici vaskršnja jaja boje na Veliki petak, kada se, inače, ništa drugo ne radi, već su naše misli upućene na događaj Hristovog nevinog stradanja i poniženja, od ljudi, na Golgoti i Jerusalimu. Prvo obojeno jaje, ostavlja se na stranu do idućeg Vaskrsa i zove "čuvarkuća". Na stolu stoji ukrašena činija sa ofarbanim jajima. Domaćin prvi uzima jedno jaje, a za njim svi ukućani. Tad nastane veselje i takmičenje čije je jaje najjače. To predstavlja veliku radost za decu. Prilikom tucanja izgovara se, takođe, – “Hristos Vaskrse” i “Vaistinu Vaskrse”. Na Vaskrs se prvo jede kuvano vaskršnje jaje, a onda ostalo jelo. Toga dana, ako gost dođe u kuću, prvo se dariva farbanim jajetom, pa se onda poslužuje ostalim ponudama.