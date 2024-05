Kraljevski kompleks Karađorđevića na Dedinju otvara svoja vrata! Miketa: Prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina veoma često dočekaju turiste

Kraljevski kompleks Karađorđević na Dedinju u Beogradu ponovo otvara svoja vrata za turiste. Od subote počinju organizovane ture.

- Danas je prva promo tura da vidimo kako izgleda, da se podsetimo. To je naša najpopularnija tura za turiste. U 9 i 30 sati subotom je na srpskom jeziku, a u 12 je na engleskom. Veoma je važno kupiti karte na vreme u Info centru Turističke organizacije Beograda koji se nalazi na kraju Knez Mihailove u Biblioteci grada. Zašto je to važno? Zato što je to jedna zaista od najpopularnijih tura. Mislim da su već prva dva polaska koja uopšte nisu najavljena već uveliko prodata, što znači da veliko interesovanje vlada za dom Karađorđevića - rekla je Aleksandra Mikata iz Turističke organizacije Beograd.

Mikata je istakla da prestolonaslednik Aleksandar i princeza Katarina veoma često dočekaju turiste.

- To je zanimljivo za domaće, ali i posebno za strane turiste. Tura traje punih dva sata, a počinje ispred Skupštine grada. Ulazi se u autobus i u pratnji stručnog vodiča ide se do dvorskog kompleksa. Sve vreme čujete priču o domu Karađorđevića i o istoriji Srbije. Onda idete u jedno, pa u drugo zdanje. Sam park je izuzetno lep. Dvorski kompleks je zaista nešto najvrednije što mi imamo pored Skupštine Srbije - kazala je Mikata i dodala:

- To je tura koju apsolutno ne smete propustiti ako imate priliku ili ako imate goste koji vam dolaze iz inostranstva, pa čak i iz Srbije. Ova tura za naš grad znači mnogo, zato što retko koji grad u Evropi ima prestolonaslednika i dvorski kompleks. Mi imamo jedan koji je živ i u njemu se živi. Neračunajući svaku subotu tokom leta naš dvorski kompleks je otvoren i drugim danima za grupe što je zaista nešto posebno. Većina gradova ne može sa tim da se pohvali - rekla je ona i dodala da se posle ture uvek oseća posebno.