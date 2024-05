OKONČANA DRAMA U KRAGUJEVCU - Dve devojčice nestale jutros, nađene satima kasnije! Ovo su detalji

U Kragujevcu su jutros rano nestale K. V. (15) i njena drugarica M. S.

Samo dan pre polaska na ekskurziju devojčicama se izgubio trag, a Slađana, majka nestale M. S., rekla je za Kurir da su devojke pronađene u Batočini, u šumi, posle višesatnog traganja.

Kako je majka potvrdila za Kurir, devojčice su "žive i zdrave", a više detalja saznaćemo nakon istrage.

Ipak, poznato je kako su nestale.

- U šumu su otišle taksijem jutros oko pola 10, to je potvrdio taksista koji ih je odvezao. On se javio nakon što je ugledao fotografije na društvenim mrežama i shvatio da ih tražimo. Trenutno smo u policiji, a devojke su zaprepašćene, to je sve što mogu sada da kažem.