'NE PROGOVARAJU, TRENERKE SU IM POCEPANE, NE ZNAMO ŠTA SU RADILE U ŠUMI' Majka devojčice iz Kragujevca o MISTERIOZNOM nestanku

U Kragujevcu su jutros rano nestale K. V. (15) i njena drugarica M. S.

Samo dan pre polaska na ekskurziju devojčicama se izgubio trag, a Olga, majka nestale K. V., rekla je za Kurir da su devojke pronađene u Batočini, u šumi, posle višesatnog traganja.

- One ne progovaraju! Trenutno smo u policiji, one bi trebalo da imaju informativni razgovor ali neće da izgovore ni reč o samom nestanku. Ne znamo šta su radile u toj šumi. Telefon i sve stvari su im ostale tamo. Jako su uzrujane, trenerke su im pocepane. U šumi su naišle na ženu koju su zamolile da im pokaže najbližu policijsku stanicu, to je sve što mogu za sada da kažem. Nadam se da ćemo uskoro saznati nešto više - rekla je Olga za Kurir.

Podsećamo, i majka devojčice M.S. govorila je za Kurir o nestanku devojčica.

- U šumu su otišle taksijem jutros oko pola 10, to je potvrdio taksista koji ih je odvezao. On se javio nakon što je ugledao fotografije na društvenim mrežama i shvatio da ih tražimo. Trenutno smo u policiji, a devojke su zaprepašćene, to je sve što mogu sada da kažem, rekla je majka za Kurir.