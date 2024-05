BEOGRAĐANI, OBRATITE PAŽNJU! PREVARANT SPOPADA LJUDE - Predstavlja se kao Makedonac, traži pomoć i izvuče vam čak 100 evra dok trepnete!

Jedan Beograđanin upozorio je sugrađane na mogućeg prevaranta koji vreba gradskim ulicama. Kako je ispričao, za vikend ga je u Knez Mihailovoj ulici zaustavio mladić zbog kog je ostao bez 12.000 dinara.

Kako navodi, čovek se predstavio kao Makedonac koji živi u Napoliju i nije mogao da podigne novac sa bankomata, pa je zamolio ovog Beograđanina da to učini umesto njega. Zauzvrat mu je rekao da će mu uplatiti novac na račun.

- Složio priču baš, ja kao najveći glupan poverovao. Kao poslao pare, međutim, bio je vikend, ništa ne stiže, ja mu podigao 100 evra - priča Beograđanin i dodaje da mu je čak dao i broj telefona, za slučaj da mu zatreba pomoć za još nešto.

Što je naposletku ovog Beograđanina dovelo u još veći problem. Navodno, muškarac mu se javio i poručio da mu je slučajno uplatio 39.000 dinara umesto 13.000 dinara.

- Već sam počeo da sklapam kockice i da kontam koliko sam naivan i glup i danas sam pozvao policiju. Rekli su mi da odem u stanicu da ga prijavim, to je meni deset minuta, a mogu da ga sklone sa ulice. Zanima me da li da se mešam sad u to. Hvala unapred - poručio je mladić na jednoj društvenoj mreži.

Varao ljude više puta?

Sudeći po komentarima, pomenuti čovek je pre dva meseca pokušao istu prevaru samo na drugoj lokaciji.

- Meni je prišao pre neka dva meseca kod Hemijskog fakulteta i 'prosuo' mi sličnu priču. Iskulirao sam ga u fazonu "može ako mi legnu pare u roku od minut pošto žurim" i samo produžio dalje. Lako može da se prepozna, jer priča na makedonskom i ima tetovaže na rukama (to sam zapazio) - napisao je jedan korisnik, a drugi se nadovezao:

- Pre možda šest meseci sam mu podigao 2.000 dinara za autobusku kartu do Skoplja, doduše nisam ni tražio ni očekivao da će vratiti. Niži, proćelavi momak u četrdesetim.

Sve trojica, koja su se našla na meti prevaranta, usaglasila su se da je po izgledu reč o istom čoveku.

Beograđanin je odlučio da ga prijavi policiji i sada se očekuje epilog priče.