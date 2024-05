Za ovu malu grešku sa platnom karticom kazne idu i do 2.500 evra: Većina ljudi nije ni svesna ovoga

Iako je kartica napravljena od plastike, u malom elektronskom čipu unutar kartice su sve informacije o računu, kao i o vlasnuku iste

Greška sa platnom karticom može vas skupo koštati. Naime, veliki broj ljudi skoro svakodnevno koriste svoje bankovne kartice, ali samo nekoliko je čulo za ovu grešku koja na prvi pogled deluje bezopasno.

Promena kartice je čest slučaj, da li je to zbog bezbednosnih razloga, ili je prosto predlog banke. Ipak, ako o nečemu bi trebalo da vodite računa to je kako ćete odložiti staru karticu.

Pri bacanju stare karice dešava se najčešća greška, a u Saksoniji, Donjoj Saksoniji i Hesenu plaćate i do 2.500 evra za nepropisno odlaganje kartice.

Iako je kartica napravljena od plastike, u malom elektronskom čipu unutar kartice su sve informacije o računu, kao i o vlasnuku iste. Ova činjenica čini kartice zvanično električnim uređajima, zbog čega hiljade ljudi čine krucijalnu grešku kada ih odlažu.

Skoro svaka država ima kaznu za ovu grešku. U Meklenburg-Zapadnoj Pomeraniji kazna je samo 10 do 20 evra. U Baden-Virtembergu kazna se kreće od 50 do 200 evra. Lideri po kaznama za nepropisno odlaganje kartica su Tiringija, Saksonija, Donja Saksonija i Hesen, koje naplaćuju kazne od 150 do 2.500 evra, prenosi Fenix.



Usput, pravilno odlaganje funkcioniše ovako: Kartice se odnose u supermarkete ili trgovine elektroničkom opremom, ali je najpoželjnije karticu vratiti svojoj banci.

Autor: