Uroš ima 24 godine i rešio je da ostane na selu: Obrađuju preko 30 hektara zemlje, imaju pune štale životinja

Da samo sloga kuću gradi, od davnina su govorili naši preci, a da je to zaista tako pokazuje i primer porodice Mijailović iz sela Boljkovci kod Gornjeg Milanovca. Vredni i pošteni, svojim teškim radom sve su stekli i čak ni u teškim vremenima nisu odustali od stočarstva. Njihove štale su pune, a svi članovi ove brojne porodice pomažu u poslovima na imanju, kojih kako selo nalaže ima od jutra do mraka.

Veliku ljubav gaje prema konjima, pa se tako baš u Boljkovcima kod njih mogu videti rasni, izvanredni primerci. Dvadesetčetvorogodišnji Uroš Mijailović, ističe da je ljubav prema konjima nasledio od svog oca.

"Moj otac se najpre bavio uzgajanjem konja, oni su mu u početku bili osnovni izvor zarade. Tu svoju ljubav je preneo i na nas mlađe, tako da već nekoliko godina unazad učestvujemo i na poznatom takmičenju „Štraparijadi“, koja se održava kod nas. Naša porodica je, kako su godine odmicale postajala sve brojnija. U početku smo svi smo živeli u jednoj kući, dok radom i trudom nismo stekli veliko domaćinstvo. Osnovna delatnost nam je stočarstvo, ali zbog predela bogatog šumom, dosta prihoda obezbeđujemo od prodaje drva. Obrađujemo preko trideset hektara zemlje, imamo osam grla u štali i bavimo se preradom mleka", rekao je Uroš, kako prenosi RINA.rs.

Ove ponosne domaćine posetio je i predsednik opštine Gornji Milanovac, koji nije krio zadovoljstvo što su mladi i radni ljudi ostali u zajednici, praktično pod istim krovom i bave se poljoprivredom.

"Želim da se zahvalim porodici Mijailović na toplom dočeku. Zaista sam fasciniran onim što sam video, a to je da oni svi žive u zajednici i da je u pitanja višečlana porodica. Oni su uspeli da svakom članu zajednice obezbede zasebnu kuću, ali i dalje sve poslove rade zajedno, što je retkost videti, ne samo u Gornjem Milanovcu, nego i Srbiji. Ono što je značajno jeste da su počeli više da se bave poljoprivredom i stočarskom proizvodnjom, ali pre svega ljubav prema konjima je nešto što njih izdvaja od drugih. Imali smo priliku da vidimo prelepe rasne konje", kaže Kovačević.

On dodaje da je prvi put takve konje video upravo u selu kada je bila organizovana „Štraparijada“ i istakao da će Turistička organizacije opštine Gornji Milanovac uvek podržati takve manifestcije, jer to jeste nešto što će sačuvati srpski identitet sa jedne strane, a sa druge strane i obogatiti lokalnu turističku ponudu.

"To su neke lepe stvari po kojima su Boljkovci poznati, ali ono čime definitivno nisam zadovoljan to je putna infrastruktrua. Regionalni put, od samog kružnog toka i pristupne saobraćajnice, pa preko Klatičeva, Kalimanića, do samih Boljkovaca je u jako lošem stanju. Ovakav put ne bi smeo da bude u upotrebi i ja ću koliko danas da uputim dopis i da se čujem sa direktorom „Puteva Srbije“ i sa „Republičkom saobraćajnom inspekcijom“, kako bismo što pre sanirali ovaj deo puta. Ovom putu je neophodna kompletna rekonstrukcija", izjavio je Dejan Kovačević, predsednik opštine Gornji Milanovac.

