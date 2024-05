SRBIN SE ŠOKIRAO KAD JE SLETEO NA AERODROM: Boris je kasno shvatio šta se desilo u avionu...ostali su mu samo dinari

Na putu do Hong Konga TikTokera Borisa neko je opljačkao dok je spavao u avionu. Iz novčanika je uzeto čak 300 evra, što je on primetio tek kad je izašao iz letellice i otišao do menjačnice.

- Do Hong Konga sam stigao tako što sam leteo na relaciji Beograd - Istanbul - Hong Kong avionom poznate kompanije. Let iz Istanbula je trajao nešto više od 11h i za to vreme su me opljačkali. Kada sam sleteo i krenuo da zamenim novac, primetio sam da mi je prazan novčanik, ostavili su samo 2.100 dinara - piše u opisu videa.

Kako dalje navodi, ostao je šokiran da se to dogodilo u avionu dok je spavao.

- Neko je morao pored mene da otvori onaj gornji deo aviona, izvuče moju torbu, izvadi prsluk, pomeri dve pregrade i iz novčanika mi uzme 300 evra. Sreća u nesreći da sam poneo samo toliko, jer se u Kini sve plaća preko aplikacije, ali opet sam bio izuzetno nervozan da se to radi. Tako da kada letite na dugim destinacijama, čuvajte striktno kod vas sve, jer vidite šta ljudi rade. Leteo sam 1.000 puta, ali ovo u životu nisam video - naveo je na svom TikTok profilu.

