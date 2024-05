Mora li dete da se krsti do 40. dana po rođenju? Sveštenik otkriva kad je pravo vreme i da li majka sme da prisustvuje činu

Krštenje deteta je čin kom se raduje svaka porodica, i sve češće je postala praksa da za njega vezujemo i prve rođendane. Ali, neki ljudi tvrde da dete po pravoslavnim običajima mora da se krsti do 40 dana od rođenja, no, da li je to zaista tako i šta je istina?

U različitim predelima Srbije, javljaju se različita verovanja, pa smo tako načuli da mnogi pominju i kada je pravo vreme za krštenje deteta. Neki navode da "ne treba dete da se krsti posle 40 dana od rođenja", drugi da se to treba činiti kada je detetu neparan broj godina, a ponegde se veruje i da treba to činiti malo pre prvog rođendana.

Na to da li postoji "pravo" vreme da se dete krsti odgovara sveštenik Ivan Vesić.

- U prvim vekovima krštavani su odrasli ljudi, jer su i prvi hrišćani bili već odrasli ljudi. Kada se hršćanstvno proširilo i kada su već počele da posoje hrišćanske porodice, oni su želeli da crkvi priključe i svoju decu. Zato su i njih krštavali i to su želeli da urade što pre, zbog velike stope smrtnosti dece koja je vladala u to vreme. Neke su krštavali odmah po rođenju, ali nije obavezujuće da mora da se dete krsti do 40 dana po rođenju.

Zato je ostala ona praksa u nekim delovima da mama ne prisustvuje krštenju zbog tih 40 dana, jer ženama navodno toliko treba da se oporave i očiste od porođaja.

Ovo nije obavezno, dete može i kasnije da se krsti. No, u slučaju da, ne daj Bože, nešto sa detetom nije u redu, onda se preporučuje što pre da se to učini. Takođe, nije obavezno se dete krsti u parnim ili neparnim godinama, kao što je isto praksa u nekim predelima. Tako je i spoj prvog rođendana i krštenja više primenjivano iz praktičnih razloga. Krštenje je čista volja roditelja kada će dete priključiti crkvi - navodi naš sagovornik.

