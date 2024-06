UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! VUČIĆ I DODIK POSETILI DOM GARDE: Mi danas srpske junake poštujemo i pognemo glavu pred njima

Prvi svesrpski sabor Srbije i Republike Srpske pod nazivom "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska" održava se danas u Beogradu.

Na Svesrpskom saboru učestvuju predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević i zvaničnici najviših institucija Srbije i Republike Srpske, predstavnici Srba iz regiona, kao i crkveni velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve.

14.40 - Predsednik Vučić pokazao kako je ugostio Srbe iz RS

14: 37 - Stevandić i Brnabić za Pink

- Pored toga što ima društveni značaj, ima i jednu vrstu istorijskog značaja - rekao je Stevandić i dodao da je ponosan i zahvalan Ani Brnabić na ovakvom pisanju istorije.

Brnabić je rekla da smatra dok smo mi jači i jedinstveniji biće i nama bolje. Dodaje da naš nacionalni interes jeste ekonomija, bez koje ne bi mogli da pomognemo Srbima gde god da žive.

- Za ekonomiju je potreban mir i stabilnost, ova poruka zajedništva i sabornosti jeste ono što nas spaja - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ponosna je i velika joj je čast što je učestvovala na zajedničkoj sednici dve Vlade i zato što je usvojena Deklaracija koja će ostati kao dokument za istoriju i potomke.

- Ovaj sabor znači mnogo i pokazuje da ćemo još više raditi na tome da čuvamo našu tradiciju i istoriju i obeležavamo bitne datume, ali i ulagati u budućnost - rekla je Brnabić.

14.15 - Vučević se sastao sa Srbima iz regiona

Premijer Srbije Miloš Vučević sastao se u Palati Srbija sa Srbima iz regiona.Prethodno, Vučević je imao sastanak sa predsednikom Crne Gore Andrijom Mandićem, a učestvovao je i na zajedničkoj sednici dve Vlade, Srbije i Srpske.

14.05 - Obraćanje Vučića

- Zapadno od Drine uvek bi nam govorli kako je Srpska genocidna tvorevina, a nisu mogli da kažu da je to narod koji je ustao da brani ognjišta. Hvala vama borcima borci koji ste čuvali i sačuvali, odbranili svoju zemlju i do današnjeg dana doveli RS kao uspešan entitet gde se srpski narod oseća sigurno. Hvala vama iz Srbije koji ste uvek štitili naše nacionalne interese na svakom mestu kad vas je država pozvala rizikujući živote. Hvlaa jer ste svojoj otadžbini davali ono što je najvrednije. Niko drugi sa vama ne može da se poredi. Mi danas, ne stavljamo srpske junake u crne džakove, mi danas naše junake poštujemo, pognemo glavu pred njima, pokažemo poštovanje, i kažemo hvala za sve što ste učinili za Srbiju - rekao je predsednik Vučić.

14.00 - Dom garde - Topčider

Obilazak veterana iz Republike Srbije i Republike Srpske - predsednici Republike Srbije i Republike Srpske sa resornim ministrima u Domu Garde na Topčideru.

- Snažna Srbija, ona za koju se svi borimo je interes svih nas, to najbolje danas radi Aleksadnar Vučić. Ako vam nešto nije jasno oko državne i nacionalne politike onda gledajte šta kaže Vučić. Politika koja ne prihvata da bude vođena sa strane, politika koja traži u budućonsti jedinstvo srpskog naroda, poruke da će se braniti gde god bio ugrožen je politika koju imamo u Srbiji.

14.00 - Predsednik Vučić: Vreme je da, čuvajući mir, gradimo budućnost za naš narod

"I zato je mir naš ključni interes. Ekonomski napredak svakog našeg čoveka i Srbije i Srpske, od vitalnog je interesa za sve nas i to je ono što nam daje snagu. Ekonomija je nacionalni interes, to je jedna od oblasti u kojoj moramo više da radimo zajedno, računajuči i druge u regionu i sve naše evropske partnere. Uvek ćemo biti spremni na razgovore koji će da vode miru i poboljšanju odnosa. Moramo da budemo otvoreni za razgovor sa svima, moramo da sarađujemo sa našim partnerima. U samoj Deklaraciji postoji i tačka koja govori o očuvanju naših prijateljstva, onih kojih se nismo stideli i nikada nećemo. Za jednu stvar nemojte da brinete nikada, jer će Srbija uvek da bude tu za svoj narod. Molim vas da se borimo i izborimo za mir, napredak naše ekonomije, a za jedinstvo našeg naroda izborili smo se danas i ne dajte da nam ga iko ikada sruši", napisao je predsednik na zvaničnom Instagram nalogu.

13.46 - Razmena potpisanih dokumenata u prisustvu predsednika Republike Srbije i Republike Srpske

Razmena potpisanih dokumenata počela je u okviru Prvog svesrpskog sabora "Jedan narod, jedan sabora - Srbija i Srpska", a tom svečanom činu prisustvuju i predsednici Srbije i Republike Srpske Aleksandar Vučić i Milorad Dodik.

Dokumenta su razmenili ministri u obe vlade. Razmena dokumenata usledila je nakon zajedničke sednice vlada Srbije i RS.

13.18 - Dnevni red

Na zajedničkoj sednici Vlada Srbije i Republike Srpske jednoglasno je usvojena Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

- Deklaracija je jednoglasno usvojena - konstatovao je premijer Vučević.

- Doneli smo istorijsku značajnu odluku - dodao je on.

Siniša Mali: Robna razmena između Srbije i RS prešla nivo od milijardu evra

- Kada je bilo potrebno Srbija je iz budžeta izdvajala i izdvajaće za projekte u RS. EXPO je najveća razvojna šansa za ceo region, od toga će imati korist i RS. Do kraja godine ćemo završiti i Kuzmin-Sremska rača, otvaramo još jednu saobraćajnicu...

13.12 - Obraćanje patrijarha Porfirija

- Svaki narod ima svoj pečat, posebnost, ima svoj identitet. Identitet je duhovna kategorija, u zavisnosti od toga koji je duhovni identite, kakav je i koji je koren, zavisiće i sve ostalo. Naš duhovni identitet je zapečaćen Hristom, pravoslavnom verom, i u tome je naš narod jedan jedinstven i prostorno i dijahrono. Ono što je rekao predsednik Vučić podvlačenjem faktora ekonomije, dodao bih i važan faktor a to je duhovni identitet. Važno je da budemo ono što jesmo. Može biti da obezbedimo sve spoljašnje, ali ako nas nema onda je to prazna orahova ljuska. Kao svaki narod imamo pravo da saborujemo, imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima, da nas bude. Iz tog razloga, kako sam rekao, sabiramo se, ne protiv i nikada se nismo sabirali protiv, sabiramo se za. Za to da budemo ono što jesmo, da darove koje smo dobili od boga umnožili u slavu njegovu, da bi bez straha i kompleksa stupali u kreativan plodotvoran dijalog sa svima koji su oko nas i sa nama. Molim se da svaki sabor koji ima za cilj dobro uvek bude bogom blagosloven - rekao je Porfirije.

12.50 - Obraćanje predsednika Vučića

- Nije lako posle Mileta govoriti, počeću od onoga što je naglasio kao nešto važno. Rekao je važnu stvar oko koje smo se dogovorili još pre 10 godina. Napravili smo dogovr koji nikad nismo prekršili, a to je da Srbija i Srpska, bez obzira na to hoćemo li nekad imati različita viđenja, najboljim odnosima, da nikada ne sme da trpi zbog toga i da u Srbiji ne sme da se čuje loša reč o Srpskoj o brnuto. Ponosan sam na to što sam rođen u Beogradu, a nikada me niste čuli da sam govorio da sam zbog toga bolji od nekog drugog. Naš junački narod na KiM nikada nije i nikada neće dozvoliti da ostane bez svog imena i svoje srpske države ma koliko teško bilo. Pred nama su teški dani, i zbog onoga što se zbiva u svetu. Ako pogledate Evropu i Ameriku kažu da ne sme Rusija da pobedi, sa druge strane Rusija kaže da ne sme da izgubi. Sve to vodi u katastrofu. Najvažniji srpski interes je očuvanje mira. Napadani smo, proganjani, gubili živote... Mislim da je vreme da čuvajući mir gradimo budućnost za naš narod, da nismo bili deo tih ratova bilo bi nas više nego Holanđana. Smatram da je mir naš ključni interes. Govorili smo i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između nas i Albanaca, ne postoji drugo rešenje, već poštovanje sporazuma, formiranju SZO i svemu drugom.

- U samoj deklaraciji pažljivo su birane reči, mi smo uvažili određene zahteve RS jer smatramo da je to sabornost, naša obaveza. Ne možemo mi da budemo ti koji ćemo uvek ljudima iz RS da kažemo da bolje razumemo njihove probleme nego oni sami. Oni koji su tražili da se deklaracija ne donese, ne brinite, bio sam čvrst. Srpski nacionalni interes je nešto o čemu smo govorili isto, a to je i ekonomija. Mi smo to nazvali EXPO 27, napredak ekonomski svakog našeg čoveka i Srbije i Srpske je od vitalnog interesa za sve nas i to je ono što nam daje snagu. Ekonomija je nacionalni interes, to je jedna od oblasti u kojoj moramo više da radimo zajedno, računajuči i druge u regionu.

- Bili smo izloženi i pod pritiscima po pitanju članstva Kosova u SE. Donošenje rezolucije o Srebrenici za koju ne krijemo da je bila poprište ili mesto dešavanja jezivih stvari, i to na najsnažniji način osuđujemo, na jedno pitanje nikad nismo mogli da dobijemo odgovor. Ako je 2015. doneta generalna rezolucija o genocidu u svim dleovima sveta, zbog čega je morala da se donosi specifična godinama kasnije. Je li ta razolucija donela pomirenje, ne, donela je radost jednima, a bes i gnev na drugoj stvari. Dolazimo do ključnog trećeg pitanja što ste onda donosili tu rezoluciju. Upravo zbog toga da bi se mi sukobljavali pa da dolaze mirotvorci iz Evrope.

- Moramo da budemo otvoreni za razgovor sa svima, moramo da sarađujemo sa partnerima na Zapadu dopalo se to nekima ili ne. Sutra će svi da traže plate, mesto u modernom svetu... U samoj deklaraciji postoji tačka koja govori o očuvanju naših prijateljstva, onih kojih se nismo stideli i nikada nećemo.

- Uvek ćemo biti spremni na razgovore koji će da vode miru i poboljšanju odnosa. Moja molba Dodiku i svima je, u deklaraciji se pozivamo na Dejtonski sporazum, jasno znamo da smo potpisali Dejtonski sporazum, kao neko ko bi morao da bude garant sprovođenju. U Hrvatskoj imate 20.000 Hrvata pravoslavne vere. Zabranjuju predsedniku Srbije da poseti Jasenovac. Zamislite da ne možete da posetite, da to bude zatvoreno mesto, i ćute svi. Zbog toga ćemo da gradimo i da završimo što je moguće pre i brže i Donju gradinu i Beograd. Biće uz Savu, Sava nam je leševe donosila, da svi vide kakvo je stradanje srpskog naroda bilo.

- Mile dobro čita raspoloženje naroda u RS. Moja molba vama, Srbija je tu i nigde neće otići, uz Srpsku je. Neću da vam ulazim u to, vi donosite odluke, samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Nemojte da brinete, znam sve one koji se zaklinj u kafani, nagledao sam se i onih koji su mi držali pridike o srpstvu, a kad sam uneo zastavu prišli su mi i rekli da je to zabranjeno. Znaju ovi i sa KiM, da kad god je muka zovi Vučića. Srbija nikada neće ostaviti Srpsku na cedilu, pokušajte u miru sa svim drugima da rešavate probleme. Srećan sam što sada uplaćujemo novih 10 miliona evra za auto-put o Bijeljine do Sremske rače. Uvek smo imali saborovanje, za jednu stvar nemojte da brinete nikada, Srbija će biti uz svoj narod ma koliko teško bilo. Ovo u UN je bilo teško i komplikovano, ali odlučili smo da se borimo. Molim vas da se borimo i izborimo za mir, napredak naše ekonomije, a za jedinstvo našeg naroda izborili smo se danas i ne dajmo da nam ga iko ikada sruši - zaključio je predsednik Srbije.

12.30 - Obraćanje predsednika RS Milorada Dodika

- Bez razumevanja predsednika Vučića ne bi se desilo ni ovakvo okupljanje. Ovaj forum smatram našim saborom i on je sabor svih nas. Verujem da ima među nama onih koji su ovo shvatili kao dan koji su trebali da rezervišu za nešto, da odu negde, a ja sam ponosan što sam saradnik Aleksandra Vučića. Bićete ponosni što ste bili ovde sa nama donoseći jedan istorijski dokument koji rehabilituje srpske interese. Ključno pitanje naših odnosa u budućnosti jeste srpski nacionalni interes. Sprski nacionalni interes i državni interes za nas nema alternativu. Ponosan sam što sam deo ovoga, ponosan sam što sam kao poslanik digao ruku za formiranje Republike Srpske. Deklaracija je suštinski nacionalni dokument, ona je dala odgovore na mnoge izazove. Deklaracija koju danas usvajamo biće potvrđena i postaće vlasništvo, a mi moramo da se potrudimo da je to vlasništvo svakog čoveka naše države. Ovaj sabor, sa istorijskim diskontinuitetom, od nekoliko vekova se rehabilituje i povezuje. Deklaracijom se obuhvataju važni aspekti naših odnosa. Zajedno ćemo, kao dan Srbije koji se obeležava 15. februar, obeležavati i kao Dan Republiske Srpske, ali ćemo ostati pri tome i da je 9. januar Dan nastanka Republike Srpske. Srbija rehabilituje svoju snagu, hoćemo snažno da kažemo da smo pripadnici jednog naroda, da je sprski narod i u CG i u BiH, da su to Srbi. Uvek ističemo, da ne želimo nikoga da ugrozimo, a zbir svih napora oko nas i blizu i daleko uvek ugrožavali nas. U vremenu smo kada se u UN dešava sraman čin okupljanja onih koji su hteli da nam nametnu etiketu genocidnog naroda. Braneći se kako to nije rečeno, ali se podrazumeva.

- Mi nismo genocidni narod i tačka. Ova rezolucija se nas ne tiče u smislu da treba da je provedemo. Srpski narod mora trajno da oda priznanje predsedniku Vučiću i da stane iza njegove borbe. Prepoznati u nepovoljnom okruženju trenutak, da se boriš tako, mogu samo veliki lider i državnici. Više nego iko je shvatio da to nije običan papir nego nešto što treba da nas obeleži. Kosovo i Metohija je neotuđiv deo Srbije ali i Republike Srpske koja svoje vrednosti, identitet i sve ono što je važno za sprski narod, upravo sa korenima sa KiM. Moramo da kažemo da nema razlike između toga šta se govori ovde ili na drugom mestu. Da kažemo jasno da je Republika Srpska bila zadovoljna autonomijom koja je data putem Dejtonskog sporazuma ali to je srušeno, nizom godina, raznim akrobacijama dovedeno u pitanje. I danas bi bili zadovoljni ali danas to više nije moguće, ne zbog nas nego zbog onih koji neće da se vrate na Dejtonski sporazum. Republika Srpska svoje zadovojnostvo autonomijom dobijeno Dejtonskim sporazumom ne može više da afirmiše jer je ugroženo. Mislim da upravo danas, ovakav pristupa, da srpski narod na svom saboru definiše i daje odgovore na otvorena pitanja.

- Mi u Republici Srpskoj smatramo da BiH ne može da nastavi sa kršenjem Dejtona i stranom intervencijom i mislimo da je bolje da živimo kao dobre komšije sa svojim pravima, političko-teritorijalnim subjektima nego da budemo stalno posvađani. Srpski narod želi mir i uveren sam da ako dođemo u trenutak da moramo da odlučujemo o tome, ako nas okolnosti navedu da nam je ugrožen mir, samo sledite predsednika Vučića. Današnje okupljanje trebalo bi da bude pozdravljeno i od naših komšija. Da kažemo da ćemo poštovati jedni druge, Srbi poštuju svakoga, svačiji identite. SPC je očuvala naš identitet u gotovo nemogućim okolnostima.

12.21 Obraćanje Milana Kneževića

- Hvala kosponzorima i sponzorima rezolucije protiv sprskog naroda, posebno želim da se zahvalim i amandmanlijama iz crnogorske vlade jer su nas ujedinili u ovom saboru i nameri da se najstradalniji narod na Balkanu proglasi genocidni. Nakon referenduma 2006. godine mi Srbi u CG suočavamo se sa pokušajima asimilacije i identitetskim inženjeringom. Ubijali su nam srpski jezik, ponižavali su nas i vređeli priznajući tzv. Kosovo, hteli da nam otmu svetinje, potapali nas u vodu zaborava, zaboravljajući da smo delili prošlost, pobede i poraze. Objašnjavali nam da je sramota da se izjasniš kao Srbin. Ririkujući da u ovoj vladi ne dobijem ni mesto ložača kotlova, želim da jasno saopštim da se ponosim činjenicom što sam Srbin iz Crne Gore i što sam zajedno sa mojom porodicom na referendumu glasao za zajedničku državu sa Srbijiom. Da poručim Srbima u Crnoj Gori koji su glasali za zajedničku državu, da dignu glavu i budu ponosni jer naše bitke tek počinju

12.12 - Obraćanje premijera RS Radovana Viškovića

- Ovo danas je istorijski dan, prvi put srpski narod neskriveno, bez ambicije da bilo kome nanosi štetu, želi da kreira svoju budućnost u narednom periodu i da to što je do sada rađeno bude i dokumentovano, da bude nešto što će biti kroz jedan savet koji će biti formiran usvajanjem deklaracije. Ne manje važno, danas, više od 80 godina je prošlo, mi ćemo danas da usvojimo odluku o raspisivanju međunarodnog konkursa za idejno rešenje za Jasenovac, Donju Gradinu gde ćemo uraditi spomenik, gde će svi moći da dođu i odaju poštu, u jedinom logoru na svetu koji je imao zatočenu decu. Hvala Srbiji, predsedniku i čitavom timu koji je oko njega za jednu ovakvu podršku prema svim Srbima koji ne žive u matrici.Siguran sam da od današnjeg dana pišemo istoriju i sve što radimo, radimo da zaštitimo sebe, svoj razvoj i svoj put. Mnogi će od ovoga da prave senzaciju, šta mi to radimo, ne treba da brinu, samo je došlo vreme da mi zaštitimo svoje interese.

12:00 - Obraća se premijer Srbije Miloš Vučević

- Predlažem da utvrdimo dnevni red koji ste dobili, glasanjem je utvrđeno jednoglasno da je usvojen dnevni red. Želim da iskažem jasnu spremnost da zajednički radimo sa vladom RS na sprovođenju svih Memoranduma zajednički usvojenih, da zajednički radimo na očuvanju identiteta, ne ugrožavajući nikoga, i da poštujemo sve. Vlada republike Srbije daje punu podršku predsedniku Srbije onim što će biti usvojeno danas, a mi ćemo tu deklaraciju dati na usvajanje u narednih 90 dana - rekao je Vučević.

12.00 - Zajednička sednica

Počela je zajednička sednica vlada Republike Srbije i Republike Srpske u prisustvu dvojice predsednika i crkvenih velikodostojnika.

11.55 - Knežević: Naše prisustvo ovde šalje poruku da nismo manjina u Crnoj Gori

- Verujem da zajednički možemo da gradimo budućnost bez obzira na sve što se izdešavalo prethodnih nekoliko nedelja i meseci kada su neke nesmotrene i pogrešne odluke vlade Milojka Spajića pogoršale odnose sa Srbijom - podvukao je Knežević.

11.40 - Vučić posle sastanka sa Dodikom i patrijarhom Porfirijem

- Posebnu pažnju posvetićemo ekonomskom napretku, projektima od zajedničkog interesa i daljem sveukupnom produbljivanju svih vidova sarardnje. Nastavićemo da se zalažemo za očuvanje mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta - poručio je predsednik Vučić.

11.10 - Počeo sastanak

Sastanak dve delegacije počeo je u Palati Srbija.

11.00 - Doček ispred Palate Srbija

Nakon molebana u Hramu Svetog Save sledi sastanak predsednika Republike Srbije i Republike Srpske, srpskog člana Predsedništva BiH, predsednika narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske, predsednika vlada Republike Srbije i Republike Srpske i patrijarha srpskog.

Sastanak je u Palati Srbija, a priređen je i svečani doček za delegaciju iz RS.

10.45 - Ministar Mali sa delegacijom RS

Ministar Mali sa delegacijom RS u obilasku nove zgrade Poreske upraveKako je prethodno najavljeno ministar finansija Siniša Mali krenuo je u oblizaka npve zgrade poreske uprave zajedno sa svojim kolegama iz delegacije Republike Srpske.Sa ministrom Malim, u obilasku su Zora Vidović ministarka finansija u Vladi RS, te Srđan Amidžić ministar finansija u Savjetu ministara BiH.

10.40 - Vučević se sastao sa Mandićem

Premijer Srbije Miloš Vučević sastao se u Palati Srbija sa predsednikom Skupštine Crne Gore Andrijom Mandićem.Vučević će kasnije imati sastanak i sa Srbima iz regiona.

10.21 - Predsednik Vučić: Samo na tim čvrstim temeljima možemo da gradimo naše sutra!

Predsednik Vučić se posle molebana oglasio na zvaničnom Instagram nalogu:

"Molimo se da sve nesloge ostanu iza nas, da pošaljemo poruku mira, sloge i bratske ljubavi, da glasno kažemo da srpski narod najviše želi mir, jer je najveću cenu uvek plaćao kada mira bilo nije. Da u slozi i uzajamnom poštovanju živimo sa svojim komšijama, da zajedno napredujemo i sami biramo svoju budućnost", napisao je između ostalog Vučić.

10.00 - Patrijarh Porfirije se obraća

- Za jedinstvo, za sabornost, za mir, nema boljeg mesta za sabiranje i saborovanje, za početak svakog dobrog i blagoslovenog dela od doma božjeg. Drugo ime za crkvu jeste sabor, duhovni zakon je takav da što se više približavamo bogu, bliži smo i jedni drugima. Kada se udaljimo od boga i crkve time se udaljavamoi jedni od drugih. Gde ima crkve ima i naroda, našeg naroda, tamo gde nema crkve, gde se narod udalji od crkve on odumire, prestaje da postoji. Sabiramo se u jedno braćo i sestre, da bi darove koje smo dobili od boga upotrebili za dobro. Ne sabiramo se protiv, protiv bilo koga, nego se sabiramo za dobro najpre svoje, ali i svih koji žive sa nama i oko nas. Svaki drugi cilj i sadržaj sabiranja nije naš i neće i ne može biti blagosloven. Samo onda kada znamo ko smo, vrednujemo pravoslavni način života, mi dobro znamo ko smo, zato i jesmo sposobni da razumemo jedni druge, da razumemo drugog i drugačijeg čoveka druge vere i drugog naroda.

09.03 - Moleban u Hramu Svetog Save

Patrijarh Porfirije stigao je u Hram Svetog Save. Moleban za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku je počeo. Molebanu prisustvuju i predsednik Vučić i predsednik Dodik, kao i svi drugi zvaničnici.

08.30 - Potpisan Memorandum o saradnji MDULS i Ministarstva Republike Srpske

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije Jelena Žarić Kovačević i ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisale su, u okviru današnjeg Svesrpskog sabora, Memorandum o saradnji između dva ministarstva.

Cilj potpisanog Memoranduma je razmena dobre prakse i normativnih rešenja između potpisnica, razmena iskustava i pružanje ekspertske podrške u planiranju, pripremi i sprovođenju projekata, kao i razmena publikacija i druge stručne literature, uključujući i druge oblike saradnje.

07.50 - Kula Beograd u bojama zastava Srbije i RS Kula Beograd sinoć je bila u bojama zastava Srbije i Srpske sa porukom: "Jedan narod, jedan sabor". Porukom "Živela Srbija, živela Srpska" najavljen je današnji Prvi svesrpski sabor.

PROGRAM SVESRPSKOG SABORA

Hram Svetog Save

9.30 Moleban za Republiku Srbiju i Republiku Srpsku

Palata Srbija

11.00 Sastanak predsednika Srbije i RS, srpskog člana Predsedništva BiH, predsednika narodnih skupština, predsednika vlada Srbije i RS i srpskog patrijarha Porfirija

12.00 Zajednička sednica vlada Srbije i RS u prisustvu dvojice predsednika i crkvenih velikodostojnika

13.00 Razmena potpisanih dokumenata u prisustvu predsednika Srbije i RS

13.10 Obraćanje predsednika Srbije i RS Aleksandra Vučića i Milorada Dodika

Dom garde Topčider

14.00 Obilazak veterana iz Srbije i Republike Srpske

Trg Republike

17.00 Centralna manifestacija "Jedan narod, jedan sabor - Srbija i Srpska"

17.45 Obilazak Narodnog muzeja

21.00 Vatromet iz Parka RS na levoj obali save (Novi Beograd)

Očekuje se da u okviru sabora 10.000 ljudi prisustvuje skupu koji će biti održan na Trgu republike. Kako je najavljeno, učešće će uzeti 48 kulturno-umetničkih društava, među njima 2.500 igrača koji će izvesti splet srpskih igara.

Pored toga pet "migova" će nadletati Trg republike. Planiran je i prenos fudbalske utakmice Srbija-Švedska na video-bimu. Da bi ugođaj bio potpuniji planiran je karneval brodova na Savi.

Predsednik Vučić o Svesrpskom saboru

Predsednik Republike Srbije je juče prilikom obilaska novog brzog voza SOKO koji je stigao u Srbiju govorio i o sutrašnjem saboru, istakavši da ovakva manifestacija nosi jaku simboliku koja će pokazati jedinstvenost jednog naroda.

- Biće velika manifestacija, želimo da pokažemo jedinstvo u opredeljenju da ne krijemo pripadnost istom narodu, poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma što se tiče Srpske... Ljudi misle da je to samo sastanak Vučića i Dodika. Ne, svaki ministar će primiti svog kolegu, fudbalski klubovi isto. Svako je svog partnera pronašao. Mnogo simbolike, ali i važnih i konkretnih stvari. Uplatićemo 10 miliona za put Bijeljina - Sremska Rača. Odluka o izgradnji memorijalnih centara, da sa priče pređemo na dela - istakao je Vučić.

