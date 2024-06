Od Milana ni traga! U potragu uključeni i specijalno dresirani psi: Nanjušili tragove na terasi Doma planinara!

Milan Đorđević se kretao do Doma do osmatračnice, ali verovatno ne peške, već svojim ili nekim drugim vozilom, ocenio Radule Perišić, vlasnik šnaucera.

Potraga za Milanom Đorđevićem (41) iz Niša već dve nedelje ne daje nikakve rezultate. Iako su na terenu pripadnici Gorske službe spasavanja, policija, žandarmerija i prijatelji nestalog Milana, on kao da je u zemlju propao na Bojaninim vodama gde je poslednji put viđen 10. juna.

U potragu za Đorđevićem uključeni su i psi tragači, a jedan od njih je Lola, vlasnika Radula Perišića, profesora sociologije, ali i umetničkog fotografa iz Niša. Lola ima 11 godina iskustva pretrage i posle obuke koju je prošla pokazala se skoro stoprocentno uspešnom!

Molba porodice

- Uključili smo se u potragu 12. juna u sedam sati ujutro, na molbu porodice. Kada su takve suituacije, Lola i Kira vlasnika Nenada Stamenkovića, odmah kreću u potragu. Lolu sam prvo poveo na stazu koja je vodila ka Tremu pošto se sumnjalo da se Milan uputio ka tom vrhu i da je moguće da se negde povredio. Kada smo prošli odvajanje ka manastiru Veta, Loli sam ponovio uzimanje mirisa i dao komandu da traži. Na to je Lola krenula trkom nazad ka domu! Stigavši do doma detaljno je onjušila terasu doma, prostor između parkinga i doma i uporno se vraćala ka terasi - počinje priču vlasnik patuljastog šnaucera.

To je, kako navodi Perišić za Kurir, ukazivalo da se Milan kretao terasom Doma planinara. Nije samo svratio, već je hodao po terasi.

- Onda je došla vest da su oko osmatračnice nađene cigarete. Između doma i osmatračnice pas nije pokazivao inicijativu, međutim kod skretanja ka osmatračnici ponovo je pokazala interesovanje za nastavak traženja. Krenula je ubrzano njušeći ka osmatračnici, došla do nje i kada je bila ispod nje ukopala se u mestu. Prema iskustvu s Lolom, tu se Milan sigurno kretao! Pretresli smo sve oko osmatračnice, ispod nje, kao i staze koje od tog dela vode iza Bojaninih voda, ali tamo nije bilo tragova. Ne mogu ništa da tvrdim, ali ovaj prekid tragova ukazuje da postoji mogućnost da se nestali možda služio vozilom da dođe do tamo i vratio nazad do parkinga gde se kretao - ispričao je za Kurir Perišić.

Pretraga kod manastira

Narednog dana Radule i Lola su obišli područije oko manastira Veta.

- Ovo područije je pretražila i Gorska služba spasavanja sa žandarmerijom i ništa nismo našli. Kasnije je na teren izašao i vodič Nenad Stamenković, a sa psom Kira koja je pokazala identičan trag kao i Lola. To je isto potvrdio i vojni pas koji je tog dana bio na terenu, ispričao je ovaj sociolog i ljubitelj životinja. Zasad je poznato da se Đorđević kretao terasom Doma planinara i da je bio do osmatračnice, ali verovatno ne peške, već svojim ili nekim drugim vozilom. Vreme je tada bilo suvo pa i od tragova guma nema neke vajde, tako da je misterija kako je ovaj porodični čovek bez ikakvog poroka, tako nestao.

Autor: Jovana Nerić