Klima uređaj kao tempirana bomba! Građanima upućen apel: Pazite na temperaturu i obavezno radite OVO!

Nakon što je u stanu na Kanarevom brdu eksplodirala klima usled čega je izbio ogroman požar u zgradi u kome srećom nije bilo povređenih - otvorilo se pitanje bezbednosti upotrebe tih uređaja.

Gotovo da nema stana u kom tokom letnjih meseci ne rade klima uređaji ili ventilatori. Toplodni udar i visoke temperature kojima smo izloženi primoravaju ljude da posegnu za rashlađivanjem. Građani imaju podeljena mišljenja o korišćenju klima uređaja.

Velike vrućine dovode do zagrevanja spoljašnjeg jedinice klima uređaja, što prilikom velikih temperatura može izazvati požar.

- Što se tiče ove eksplozije i požara koji se desio, problematika je ta što je klima verovatno bila na zapaljivom freonu R-32. Klima spoljne jedinice je na suncu konstantno, znači vidite sami kakve su temperature. Preko 50 stepeni je na suncu, klima je metalna, znači upija sunce. U njoj je verovatno preko 70 stepeni kad ne radi. Sad zamislite još kad se upali kompresor i krene vruć gas da cirkuliše kroz spoljnu jedinicu, to je pitanje koja je temperatura u samoj spoljnoj jedinici - rekao je Nemanja Milosavljević, stručnjak za klima uređaje i dodao:

Freon je zapaljiv i dovoljna je bukvalno jedna varnica da se desi u samoj klimi da se sve to upali. Verovatno se to desilo, sad ne možemo sa sigurnošću da znamo.

Obavezno se preporučuje redovni servis koji se sprovodi pred letnju sezonu.

-Najvažnije je da barem jednom godišnje dovedemo majstora koji će da očisti klimu, ali na propisan način. On treba da očisti klimu i unutrašnji deo jedinice i spoljni. Vi ne možete ni da priđete spoljašnjem delu, to ipak radi majstor koji je specijalizovan za to. Kad to sve odradite, vi ništa više ne možete. Sledeće što možete da uradite je da vodite računa da baš ne zamarate previše klimu, da je ne stavljate baš na 16 stepeni - kaže Zlatan Mišić, električar

Klima uređaje je potrebno upaliti na oko 10 stepeni niže od temperature koja je napolju, savetuju stručnjaci. Takav rad neće previše trošiti i umarati klimu, a potencijalne probleme će svesti na minimum.

Autor: Snežana Milovanov