TRI GRADA ZA JEDAN DAN – NA ISTOKU SRBIJE NASTAVLJENA VELIKA AKCIJA ZA POMOĆ ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA

Fondacija Mozzart uz podršku Ministarstva zdravlja donira 60 klima uređaja opštim bolnicama i zdravstvenim centrima širom zemlje.

Do kraja leta očekuje se još mnogo dana sa tropskim temperaturama, a uoči još jednog toplotnog talasa Fondacija Mozzart je pokrenula veliku akciju za pomoć zdravstvenim ustanovama, uz podršku Ministarstva zdravlja. Veoma brzo je reagovala i nabavila 60 inverter klima, a prvi paketi su već isporučeni širom zemlje. Donacija je stigla Institutu za majku i dete „Dr Vukan Čupić” i KBC Zemun, a zatim i zdravstvenim centrima u Knjaževcu, Negotinu i Kladovu. Preko potrebni uređaji poboljšaće uslove i u Opštim bolnicama u Kraljevu, Smederevu, Leskovcu.

Kombi Fondacije Mozzart je uveliko na putu po Srbiji, a za samo jedan dan klime su stigle u tri grada na istoku zemlje.

„Zahvaljujem Fondaciji Mozzart na ovoj vrednoj donaciji za potrebe odeljenja pedijatrije i interne medicine. Do sada nismo imali klimatizovane uslove, a po ovim visokim temperaturama, oni su neophodni našim malim pacijentima, kao i u jedinici gde su smešteni pacijenti sa infarktom”, istakla je Gordana Radmanović, upravnik Opšte bolnice Negotin.

Vredna donacija je obradovala i čelnike ZD Kladovo.

„Hvala Fondaciji Mozzart koja je prepoznala naše potrebe u ovim teškim vremenima i klimatskim promenama, temperature su iznad normale. Donacija klima je od izuzetnog značaja, kako za pacijente, tako i za osoblje zdravstvenog centra Kladovo. Klime će biti raspoređene na dečjem odeljenju, akušerskom odeljenju i na jedinicama intenzivnog lečenja”, rekao je Dejan Čučulanović, direktor ZC Kladovo.

Na uručenju prve donacije, u Institutu za majku i dete u Beogradu, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek istakao je da država radi na kontinuiranom unapređenju zdravstvenog sistema i zahvalio je velikom donatoru na još jednoj sjajnoj akciji.

„Kapitalne investicije kao što su Klinički centar Srbije i Klinički centar Vojvodine napreduju planiranom dinamikom, nabavljamo najsavremeniju opremu i ulažemo u edukaciju kadra. Međutim, to nije dovoljno da budemo na onom nivou koji želimo, a to je da obezbedimo zdravstvene usluge onakve kakve pacijenti očekuju. I mnoge tehničke stvari su bitne, kao što su vodoinstalacija, elektroinstalacija, temperature u sobama treba da budu adekvatne i zimi i leti, što je prednost inverter klima. Zdravlje pacijenta je na prvom mestu, a posebnu pažnju moramo da posvetimo našim mališanima. Pored države, o tome misle i društveno odgovorni pojedinci i kompanije. Mi zaista imamo dugoročnu saradnju sa Mozzartom, ogromna sredstva su do sada izdvojili i ja im se u ime Ministarstva zdravlja i Vlade zahvaljujem. Našim mališanima će ovo mnogo značiti, jer imati adekvatne temperature u sobama na ovim vrućinama je odlična i velika stvar.”

OD INKUBATORA DO SANITETSKOG VOZILA

Fondacija Mozzart je ove godine renovirala odeljenje pedijatrije Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ u Somboru i donirala novi inkubator UKC Niš. Klinika za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije dobila je portabilni ultrazvučni aparat za pregled trbušne aorte, a na Svetski dan zdravlja Fondacija Mozzart je ispred zgrade Opštine Zvezdara organizovala besplatne preglede trbušne aorte. Takođe, organizovala je i besplatne preglede štitne žlezde u deset gradova.

Prošle godine Fondacija Mozzart je donirala inkubatore porodilištima širom zemlje, kao i sanitetsko vozilo, EKG uređaj, revolucionarni aparat za transplantaciju kože, ginekološku i stolicu za biopsiju, ultrazvučni aparat za pregled kukova kod beba…

Autor: Jovana Nerić