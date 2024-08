KO DOBIJA 500.000 DINARA ZA PRVO DETE? Evo kako će novac biti isplaćen mamama koje su dodatak za rođenje prvenca već primile

Svi roditelji koji su od početka godine dobili prvenca u porodici dobiće 500.000 dinara od države bez obzira da li im je roditeljski dodatak već isplaćen.

Pravo na isplatu ostvariće sve mame i to retroaktivno. To znači, da će one pošto se na jesen usvoje izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom dobiti razliku izmeću sada važećeg iznosa i onog koji im pripada po novom.

Da podsetimo, od 1. jula roditeljski dodatak za rođenje prvog deteta u Srbiji od iznosi 380.161 dinar, što znači da majkama prvenca sleduje još oko 120.000 dinara.

Jednokratna novčana pomoć za drugo dete, kako je najavljeno, biće 600.000 dinara, uz jednokratnu novčanu pomoć od 135.000 dinara.

Roditeljski dodatak za treće dete iznosiće 2.280.000 dinara, uz jednokratnu pomoć od 135.000 dinara, dok će dodatak za četvrto biti 3.180.000 dinara, s tim što se za drugo, treće i četvrto dete isplaćuje putem jednakih mesečnih rata.

Autor: Aleksandra Aras