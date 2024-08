OVO JE CENA RIBE PRED GOSPOJINSKI POST: Kilogram skuše je 469 dinara, a ova riba košta i 4.000 dinara po kilogramu!

Pravoslavni vernici 28. avgusta proslavljaju Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospojinu, a za taj praznik se pripremaju postom koji se naziva Gospojinski i počinje sutra, 14. avgusta, na praznik Svetih mučenika Makaveja.

Reč je o jednom od najstrožih postova, a obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo 28. avgusta. Taj dan se u narodu naziva Velika Gospojina, a poznat je kao praznik majki i dece.

Zbog ovog posta mnogi vernici su se prethodnih dana interesovali oko cene riba.

Sveža riba je, zanimljivo, jeftinija u velikim marketima, pa se tako cena za kilogram šarana kreće od oko 570 do 600 dinara. Kologram kalifornijske pastrmke u prodavnicama je od 580 do 700 dinara, orade od 1.100 d 1.250 dinara, brancina od 1.100 do 1.250 dinara. Kilogram oslića je oko 460 dinara, a najskuplji je, naravno, filet lososa koji košta oko 2.300 dinara.

Na pijacama su pak cene nešto skuplje, pa je tako za kilogram šarana potrebno izdvojiti od 699 dinara.

- Kilogram skuše je 469 dinara, orade je 1.349 dinara, brancina 1.490 dinara, a lososa 2.700 dinara - kažu za Kurir u jednoj ribarnici na Bajlonijevoj pijaci.

Cene su znatno više ukoliko se kupuje pečena riba, pa je tako cena pečene skuše, kako nam objašnjavaju, 1.059 dinara, lososa 4.000 dinara, šarana 2.190 dinara, a brancina 2.400 dinara.

Gospoijnski post je najkraći od četiri velika godišnja posta, stroži je od božićnog i apostolskog, jer se sve vreme posti na vodi. Izuzetak je nedelja, kada je dopušteno konzumirati vino i ulje.

Međutim, iako je, u principu, dozvoljeno jesti ribu samo na praznik Preobraženja Gospodnjeg, 19. avgusta, mnogi vernici se ne pridržavaju slepo toga, već praktikuju malo blaži post.

Inače, kada pričamo o postu, najčešće govorimo o hrani, ali post u hrišćanstvu ne znači samo odricanje od mrsne hrane i pića, već, kako su navodili crkveni velikodostojnici, vernici i sveštena lica, post prvenstveno ima duhovnu dimenziju i ogleda se u uzdržavanju od rđavih misli, reči i dela, te pojačavanju molitava i činjenju dobrih dela.

Autor: Aleksandra Aras