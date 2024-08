Srbi masovno žele ovo radno mesto, zaradi se i do 5.000 evra: Evo koje pozicije su sve privlačnije

Rad na brodu postaje sve privlačnija opcija za one koji traže dinamične poslove uz dobre zarade. Različite pozicije, od konobara do IT stručnjaka, nude mogućnosti za zaradu koja može značajno varirati u zavisnosti od iskustva i stručnosti.

U sektoru restorana i bara, pozicije kao što su osoba koja je zadužena za švedski sto, i konobar sa malo iskustva zahtevaju od osnovnog do naprednog znanja engleskog jezika i iskustvo u ugostiteljstvu. Zarade na ovim pozicijama kreću se od 1.520 evra do 2.132 evra mesečno, uz dodatne bakšiše za naprednije pozicije kao što je konobar, gde mesečna plata može dostići i 3.045 evra.

Za one sa iskustvom u kulinarstvu, ponude su još raznovrsnije. Pozicije poput osobe koja je na srednje menadžerskoj poziciji i zadužena je za jedan deo kuhinje i asistenta u okviru određenog dela kuhinje zahtevaju veliko iskustvo i napredno znanje internacionalne kuhinje, a zarade se kreću od 1.500 evra do 3.350 evra mesečno. Pica majstori i kuvari na nižim pozicijama takođe mogu očekivati plate od 925 evra do 2.250 evra, u zavisnosti od nivoa znanja i iskustva.

IT stručnjaci su u velikoj potražnji na brodovima. Najpre osoba koja će biti na poziciji u IT hijerarhiji može zaraditi od 3.800 evra do 5.000 evra mesečno, dok pozicije na početnoj ili srednjoj poziciji u informacionim tefnologijama ili osoba na početnoj ili srednjoj poziciji nude zarade od 1.400 evra do 2.700 evra mesečno, uz uslov da imaju solidno iskustvo i napredno znanje engleskog jezika.

Osim toga, poslovi u produkciji i na tehničkim pozicijama kao što su tehničar rasvete i scenski tehničar takođe nude solidne zarade koje mogu dostići i 3.300 evra mesečno, uz odgovarajuće iskustvo.

U foto sektoru, pozicija fotografa sa naprednim znanjem engleskog jezika i iskustvom može doneti zaradu od 1.200 dolara mesečno, uz dodatne provizije. Čistačica pozicije nude plate od 1.065 evra do 2.435 evra mesečno, u zavisnosti od nivoa iskustva i pozicije, pružajući stabilne opcije za one sa iskustvom u hotelijerstvu.

Autor: Marija Radić