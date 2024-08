NOVO VOZILO POSLE 25 GODINA – Fondacija Mozzart donirala automobil seoskoj ambulanti u Kucuri

Kada na putevima vide vozilo marke jugo, svi se zapitaju kako je taj auto još uvek u voznom stanju. Upravo je takvo vozilo više od 25 godina bilo prva pomoć pacijentima u selu Kucura.

Doktori koji rade u ovoj zdravstvenoj ustanovi, na teren su svakodnevno izlazili starim vozilom, sa kojim je iz dana u dan bila lutrija da li će motor upaliti. Zahvaljujući donaciji Fondacije Mozzart, na adresu ambulante Doma zdravlja „Veljko Vlahović” u selu Kucura stigao je novi automobil.

Doktorka i tehničari od sada će lakše obavljati terenske posete za ovo naseljeno mesto gde pružaju zdravstvenu zaštitu. Oni ukazuju prvu pomoć u slučaju saobraćajnih nezgoda do dolaska hitne pomoći, oblilaze stare i nemoćne pacijente iz zabačenih sredina koji ne mogu da dođu u ambulantu, a vozilom se služi i laborant koji na terenu tri puta nedeljno pacijentima vadi krv.

„Ova donacija za naše mesto je od velikog značaja, a posebno je važno istaći da je Kucura i najveće naseljeno mesto u opštini Vrbas. U našoj ambulanti rade dva lekara sa preko 2.500 opredeljenih pacijenata. U proseku dnevno imamo deset izlazaka na teren koje smo do sada obavljali starim vozilom, a zahvaljujući Fondaciji Mozzart dobili smo novi automobil”, istakao je Miljan Mićunović, glavni tehničar.

Usled visokih temperatura proteklih dana doktori iz Kucure imali su pune ruke posla, a mnoge pacijente morali su da zbrinu na javnom mestu.

„Pacijent je imao toplotni udar, napolju je bilo preko 35 stepeni, da bismo ga prevezli do ambulante morali smo da ga transportujemo u vozilu bez klime, što je u takvim situacijama baš teško. Dešavalo nam se da dobijemo poziv, a da vozilo neće da nam upali, i onda kasnimo mi, kasni hitna pomoć, a za pacijenta je svaki minut bitan. Zato veliko hvala Fondaciji Mozzart koja je uvažila naš dopis i donirala nam novo vozilo”, objašnjava doktorka Tijana Klepić.

Fondacija Mozzart nastavila je da pruža veliku podršku zdravstvenom sistemu Srbije, a samo ove godine upućene su brojne vredne donacije, organizovani besplatni pregledi, ali i pomoć u opremanju i uređenju klinika.

„Kada nam je stigao dopis iz ambulante Kucura i kada smo videli njihov stari auto, zapravo auto koji su do danas vozili, bili smo rešeni u nameri da ovim ljudima pomognemo. Mi smo stupili u kontakt još pre nekoliko meseci, ali smo se trudili da budemo pažljivi, detaljni i da izaberemo automobil koji će im u potpunosti odgovarati jer to stanovnici ovog sela zaslužuju. Ali to nadasve zaslužuju i ovi divni ljudi koji su zaposleni u ambulanti Kucura i koji su na terenu i po suncu, i po kiši, koji često rade i onda kada svi spavaju i koji su uvek tu za svoje sugrađane. Fondacija Mozzart je još jednom dokazala da postoji neko ko misli i o njima, i ne samo o njima već o zdravstvenim radnicima širom naše zemlje”, istakla je Milica Čakajac iz Fondacije Mozzart.

BESPLATNI PREGLEDI ZA GRAĐANE

Zahvaljujući portabilnom ultrazvučnom aparatu, koji je Fondacija Mozzart donirala Klinici za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, na Svetski dan zdravlja u Beogradu je pregledano više od 400 pacijenata i otkriveno 10 aneurizmi trbušne aorte. Čak 11 gradova, 2.220 pređenih kilometara i 3.141 pregled je obavljen u okviru karavana „Tvoja štitna tvoj štit” koji je Fondacija Mozzart realizovala u saradnji sa udruženjem „Heroine”. Putujuća ambulanta posetila je Beograd, Jagodinu, Kragujevac, Novi Sad, Kraljevo, Niš, Leskovac, Valjevo, Šabac, Kulu i Sivac.

Autor: Pink.rs