Vrtić “Lane” u Osečini spreman za boravak mališana! Premijer Vučević - posle 40 godina rekonstruisana i kuhinja (FOTO)

Premijer je rekao da će biti rešeni i drugi problemi, poput problema sa putevima

Premijer Srbije Miloš Vučević obišao je završne radove na sanaciji Predškolske ustanove "Lane" u Osečini.

- Izgradili smo i opremili dva nova, moderna i bezbedna dvorišta sa dva igrališta za decu. Urađena je drenaža za dvorište, kako bismo ga zaštitili od podzemnih voda i mogućih poplava. Posle 41 godinu, rekonstruisana je i kuhinja u kojoj se spremaju obroci za mališane. Za nas ne postoje više ili manje značajni projekti. Ministar Darko Glišić i @ministarstvo_za_javnaulaganja su uradili odličan posao. Sve što radimo za naše mališane su za nas najlepša ulaganja, i važna su jer menjaju ceo ambijent Srbije *- naveo je na Instagramu.

- Nisu ni velike ni male pare, ali svaki dinar je značajan i ne postoje manje i više značajni projekti. Važni su i projekti lokalnog značaja. Osečina i Podgorina nisu zaboravljene i moraju da budu deo razvoja Srbije - rekao je premijer.

Vučević je rekao da će biti rešeni i drugi problemi, poput problema sa putevima.

- Jedino što me plaši je demografska situacija, ali to je karakteristično za celu Srbiju. Direktorica vrtića kaže da nema više liste čekanja jer je vrtić proširen i obnovljen, ali ja bih voleo da ima liste čekanja jer bi to značilo da imamo više dece. Lepše je da proširujemo za nekoliko soba ili novi objekat. Šljiva je rodila, treba nam više ljudi. Hvala na pozivu, puno mi je srce. Mnogo mi je prijatnije na terenu sa svojim narodom, nego u kancelariji kad moram da primam strance - zaključio je Vučević.

Premijer je obišao i Sajam šljiva.

-Ne možete da dođete u posetu Osečini, a da zaobiđete 19. Sajam šljiva. Nije mi prvi put da dolazim ovde, i uvek se rado vraćam. Ovo je fantastična manifestacija zahvaljujući kojoj se čuva naša tradicija. Drago mi je što čujem od domaćina da su zadovoljni kako je šljiva rodila ove godine, i da ima slatkoću.Čuvamo Zapadnu Srbiju i sva njena bogatstva. Radimo zajedno. Osečina ima našu punu podršku - napisao je na Instagramu.

Autor: N.Brajović