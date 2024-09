Srbija pod oblacima, brzo sledi obrt! Ristić: Postoje velike šanse da imamo i pravu zimu sa dosta snega

Na vreme u našoj zemlji tokom vikenda uticao je i ciklon Boris, naročito u Vojvodini, gde je izrazito vetrovito i kišovito.

Nakon više od 90 dana ekstremno visokih temperatura i najtoplijeg leta, još krajem avgusta i početkom septembra došlo je do promene cirkulacije u atmosferi, a od kada je u petak hladan arktički vazduh, takozvani polarni vrtlog, prošao kroz "bečka vrata" i stigao do Srbije, postali smo jedna od najhladnijih tačaka na Balkanu sa temperaturom vazduha od 10 do 15 stepeni Celzijusa.

Ivan Ristić kaže za da su pred nama još dva hladna dana, i da će od utorka i srede temperatura polako početi da raste do oko 20, maksimalno 25 stepeni Celzijusa, ali do kraja septembra se očekuje da Srbija bude pod oblacima sa čestim padavinama.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi danas će biti hladno, oblačno i sa povremenom kišom. U Vojvodini će duvati jak vetar, a tek popodne se očekuje slabljenje vetra u svim delovima zemlje. Minimalna temperatura će biti do 10 stepeni, a maksimalna oko 15-16 stepeni Celzijusa.

Do vikenda stabilizacija vremena

- U nedelji pred nama bićemo pod uticajem visinskog ciklona, koji su Italijani nazvali Bumerang ciklon, jer od ponedeljka kreće svoj put retrogradno prema zapadu, odnosno, vraća se odakle je i došao do nas. Do utorka očekujem da bude kišovito i hladno sa puno oblaka, a zatim će biti porasta temperature vazduha. Ako bude bilo više sunčanih intervala moguće je da temperatura dostigne i do 25 stepeni sledeće nedelje. Stabilnije vreme je moguće tek sledećeg vikenda – kaže Ivan Ristić.

Dodaje da je na vreme u našoj zemlji tokom vikenda uticao i ciklon Boris, naročito u Vojvodini, gde je izrazito vetrovito i kišovito, a na nastavak lošeg vremena najveći uticaj ima Bumerang ciklon.

Kiša vraća vodu u Srbiju

- Sa dolaskom polarnog fronta kroz „bečka vrata“ došlo je do prodora arktičkog vazduha sa Severnog pola prema Velikoj Britaniji i do stvaranja polarnog vrtloga koji je nazvan Boris. Kod nas ne očekujemo da kao u drugim zemljama bude između 100 i 200 litara kiše, ali će iz dana u dan padati po 10 do 20 litara i polako ćemo uspeti da vratimo vodu u našu zemlju. To je dobro, jer je sve presušilo. Iza nas je težak period što se tiče vode – ističe Ristić.

Nagle promene i jače zahlađenje uz veće količine padavina pripisuje promeni cirkulacije u atmosferi, koja je dovela i do toga da stanu svi uragani, da poplavi Sahara, zbog čega nema više peska iznad pustinje koji je čak i do nas stizao uz padavine zbog kog smo često imali „prljavu ili žutu kišu“, ali i da nas ovog leta zaobiđu superćelijske oluje koje su prošle godine uništile pojedine delove Srbije, ostavile za sobom pustoš, napravile veliku materijalnu štetu i, nažalost, odnele i nekoliko života.

Jesenje temperature i šansa za povratak prave zime sa snegom



Ristić kaže da je ovakva promena cirkulacije dovela do toga da već sredinom septembra imamo polarni vrtlog, čiji je centar od subote iznad nas i zbog čega je kod nas u ovom delu Balkana najhladnije.

- Zbog polarnog vrtlog se zabelela Nemačka i očekuje se da na Alpima padne dva do tri metra snega. Balkan je 14 meseci bio najtopliji na planeti i kod nas je porasla temperatura za 3 stepena, ali mape sada pokazuju da više nećemo biti najtopliji region. Naprotiv. Do kraja septembra očekujemo prave jesenje temperature sa povremenom kišom i postoje velike šanse da imamo i pravu zimu sa većom količinom snega – zaključuje Ristić.

Autor: Aleksandra Aras