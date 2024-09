U teatru "Odeon" večeras je održana svečana ceremonija povodom trideset godina Pink Media Group. Željko Mitrović, vlasnik i direktor, dodelio je posebne jubilarne nagrade i priznanja, a spektakularni program obeležili su nastupi svetskih zvezda.

22:25 - Na samom kraju ceremonije, usledio je još jedan spektakl - koncert čuvene grupe Boney M na pozornici teatra "Odeon", u čast 30. rođendana Pink Media Group!

22:19 - Rođendan, i to 30., jubilarni, ne može da prođe bez rođendanske torte! Usledio je spektakl na sceni - džinovska torta iz koje je iskočila Ania J, koja je svojim spektakularnim nastupom oduševila sve prisutne.

22:15 - Usledio je i poklon za Željka koji mu je uručio Terry Hope. Reč je o bas gitari! Kompanija Burns Londo, čiji je on predsednik, je jedna od najpoznatijih i najstarijih kompanija na svetu u proizvodnji električnih gitara a na njihovim remek-delima od gitara su svirali Elvis Prisley, Betales, Queen i mnogi drugi najpoznatiji bendovi na svetu.

22:10 - Predsednik kompanije Green LG Energy Frančesko Franki prepoznao je inovativnost i genijalnost Željka Mitrovića kroz projekte koji su nastali u Pinkovom razvojno-istraživačkom centru, te je vlasniku Pink Media Group uručio nagradu.

22:09 - Željko Mitrović održao je govor, a potom dodelio posebnu nagradu.

- Ova nagrada vrlo je posebna. Želim da je uručim mom prijatelju, drugu još iz srednje škole. Bilo je to vreme kada me je poveđivao u fudbalu, ja njega u muzici. Prošli smo kroz različite faze, ali ostali smo prijatelji. Uspeo je da stabilizuje tržište, napravi tržište, da razvijemo tržište i da podigne standard građanima. Hoću da ovu nagradu dodelim mom prijatelju Aleksandru Vučiću! Nagradu će primiti Suzana, generalni sekretar predsednika Republike Srbije

22:05 - Prikazan je kratak film o Željku Mitroviću, a potom se on obratio svim okupljenima:

- Trideset godina nije malo, ali nije ni mnogo zato što možemo sve to da podelimo nekako u tri dekade. Prvih deset smo pravili medije i generisali, formirali lidersku poziciju, zadržali je posle svih trideset godina. Drugih deset godina smo nekako vodili računa da napravimo okruženje mnogih kompanija koje su sinergetski povezane i da sve zajedno to bude profitabilno. Treću deceniju smo posvetili pre svega tehnološkom razvoju, kao krunu u tom periodu napravili smo PRDC, DVVC, Centar za digitalne video i virtuelne tehnologije i sada MBGC, koji se upravo pravi. T oje Centar za mikromolekularnu biologiju i genetski inžinjering koji će imati, čini mi se, otprilike 30 posto lokalnih profesora i doktora i 70 posto ljudi sa strane zato što još nismo stigli da izedukujemo i napravimo dovoljan broj naučnika i kadrova koji mogu da urade ono što mi je u glavi, a u planu mi je da uradimo nešto veliko i mislim da će to obeležiti iduću deceniju. Ako sam ja u pravu, u narednih šest meseci ćemo imati patent za sporiju deobu ćelija, za sporije deljenje i uništavanje telomera u hromozomskim nizovima. Živećemo malo duže, ali to je za sada samo bajka i moji snovi, ali snovi su me naučili da se ponekad ostvare. To je jedina poruka koju ja mogu posle trideset godina da pošaljem - ako ne verujete u snove i nemate snove, polako umirete, starite i nestajete. Ako imate snove i verujete u njih, siguran sam da je to ono što se zove budućnost. Svim hejterima, ljudima koji nas mrze ili ne razumeju, treba da im kažete da sadašnjojst svakako pripada njima, ali je budućnost naša - zaključio je Mitrović.

21:40 - Posle još jednog revijalnog nastupa, koji je oduševio sve prisutne, nastavljena je dodela jubilarnih Pinkovih nagrada, povodom 30. rođendana Pink Media Group.

Na spisku onih koji su primili posebna priznanja jesu:

- DR. ALEXANDER RUBBEN Doktor medicinskih nauka iz Monte Karla, specijalna nagrada za podršku u medicinskim inovacijama

Dr. Rubben je izrazio veliko žaljenje zbog toga što je bio sprečen da lično priminagradu jer je njegovo prisustvo zbog predavanja na čuvenom sajmuza medicinu u Lisabonu neophodno i u to ime se duboko zahvaljujei šalje najiskrenije pozdrave svim prisutnima i gledaocima Pink televizije.

- PROF. MARIANNO FRANCINI iz Milana, specijalna nagrada za podršku u zdravstvenoj tehnologiji

Za doprinos unapređenju programa zdravlja u saradnji sa Pink Media Grupom, promovišući najmodernije tretmane ozon terapije kroz obrazovne i zdravstvene inicijative. S obzirom da je Dr. FranCini bio sprecen zbog vec unapred zakazanih medicinskih intervencija, u njegovo ime nagradu je preuzeo njegov predstavnik.

- ING. FULVIO MARIA BALABIO iz Monte Karla, inžinjer i ex vozač Formule 1, i osnivač i predsednik kompanije Monte Carlo Motrosport, specijalna nagrada za saradnju u elitnom motosportu

Za revolucionarnu saradnju sa Pink Media Grupom u organizaciji motosport događaja "PINK MONTE CARLO MOTORSPORT", koristeći LPG (prirodni gas) i BioEtanol kako bi zajednički učestvovali u elitnim trkama visokih performansi sa alternativnim izvorima energije.

- CARLO MAGNOLI iz Milana, jedan od najboljih svetskih dizajnera, osnivač i kreativni direktor MMG Design-a, specijalna nagrada za podršku u tehnološkoj viziji

Za njegov doprinos u unapređenju najinovativnijih tehnoloških i visokotehnoloških projekata PRDC-a (Razvoj proizvoda i kreativna industrija).

- DR. FRANĆESKO FRANKI iz Milana predsednik i generalni direktor Green LG Energy Milano, Italija, specijalna nagrada za partnerstvo u ekološkim inicijativama

Za njegov ključni doprinos u saradnji sa Pink Media Grupom u potrazi za rešenjima održive energije i podršku ekološkim inicijativama.

- ALBERTO COLMAN iz kneževine Monako, producent i reditelj televizijskih programa za TV Monaco (TV5 Monde), Monte Carlo, Monako, specijalna nagrada za medijsku saradnju

Za njegovu izvanrednu medijsku saradnju sa Pink Media Grupom, unapređujući međunarodnu prisutnost brenda kroz visokoprofilne programe i kulturne događaje, sa posebnim priznanjem za podršku projektu GRAND EVENT CENTER.

- CINZIA SGAMBATI-COLMAN iz knezevine Monako osnivač Montecarlo IN i Monaco Women Forum-a pod pokroviteljstvom princa Alberta, specijalna nagrada za osnaživanje pozicije žena u svetu

Za njenu saradnju sa Pink Media Grupom u promovisanju žena širom sveta, podržavajući projekte poput "PINK MONTE CARLO MOTORSPORT" i inicijative kao što je Monaco Women Forum.

- TERRY HOPE iz Londona, vlasnik Burns Guitars i osnivač Professional Music Technology (PMT), specijalna nagrada za saradnju u savremenoj muzici

Za njegov doprinos u pomaganju Pink Media Grupi da promovise savremeni muzički sadržaj na globalna tržišta.

21:15 - Željko Mitrović nastavio je sa dodelom Pinkovih jubilarnih nagrada, a na spisku nagrađenih našli su se i:

- Vodeća agencija u regionu Media pool – nagradu prima direktorka Sara Popović

- Izuzetan doprinos u oblasti marketinga Direct Media – nagradu prima CEO Marijana Agić Molnar

- Lider u inovacijama u produkciji događaja SKYMUSIC Production – nagradu prima vlasnik i direktor Milenko Škarić

- Autor najgledanije serije TV Pink Slobodan Šuljagić

- Najgledaniji zabavni program emisija “Premijera” – nagradu prima urednik Nemanja Vujičić

- Najpopularnija talk show emisija emisija „Magazin In“ – nagradu prima autorka i voditeljka Sanja Marinković

- Najuticajniji informativni program “Nacionalni dnevnik” – nagradu prima urednik informativnog programa Goran Gmitrić

- Najbolji glas Pinka, spiker Pink radija Darinka Matić

- Najgledaniji jutarnji program „Novo vikend jutro“, nagradu prima urednica i voditeljka Jovana Jeremić

- Višedecenijski najpopularniji late night show – „Ami G Show“ – nagradu prima autor i voditelj Ognjen Amidžić

- Najveći i najzahtevniji TV projekat „Elita“ – nagradu prima autor, vlasnik i CEO Pink Media group Željko Mitrović

- Specijalna nagrada za doprinos muzici Oliver Mandić

21:10 - Još jedan nastup "Voca People" oduševio je publiku! U pitanju je ansambl koji izvodi vokalni teatar koji kombinuje akapela i bit boks vokale da bi reprodukovao zvukove čitavog orkestra.

21:00 - Usledila je revijalna, spektakularna tačka u kojoj je učestvovao i Željko Mitrović lično, koji je plesao sa izvođačima na stejdžu uz mešap legendarnih svetskih hitova.

20:44 - Voditeljke programa najavile su Željka Mitrovića, vlasnika i direktora Pink Media Group, koji je otpočeo dodelu jubilarnih Pinkovih nagrada.

- Trudićemo se da oficijalni deo prođe što brže, pretpostavljam da ste nestrpljivi zajedno da uživamo u koncertima - rekao je Željko, a potom posebna priznanja dodelio dugogodišnjim prijateljima i partnerima Pinka:

- Medijski partner Telekom Srbija – nagradu prima direktorka marketinga Suzana Berić

- Najhumaniji prijatelj Centar za zaštitu dece, odojčadi i omladine “Zvečanska” – nagradu prima direktor Zoran Milačić

- Najverniji prijatelj Pink media group Bojan Matijević

- Specijalna nagrada za vodećeg stručnjaka u oblasti mikrohirurgije akademik, redovni član SANU i emeritus, počasni profesor Univerziteta u Beogradu prof. dr Marko Bumbaširević

- Istaknuti član u oblasti medicine dr Marija Branković

- Specijalna nagrada za vodećeg stručnjaka u oblasti onkologije prof. dr Nadežda Basara

- Specijalna nagrada za medicinska dostignuća prof. dr Nebojša Tasić

- Inovator u oblasti aero-inženjeringa Miloš Petrašinović

- Najverniji domaći klijent Proton sistem – nagradu prima vlasnik i direktor Predrag Moskovljević

- Strateški partner godine Color press group – nagradu prima vlasnik i direktor Velibor Đurović

20:37 - U filmu "Rađanje jedne dominacije" prikazana su TV lica uz koja su stasale brojne generacije kraj malih ekrana, popularni i kultni TV formati koji su obeležili medijcku scenu na ovim prostorima, kao i još mnogo toga...

20:32 - Proslava povodom 30. rođendana PMG prva je u nizu proslava koje će biti upriličene u teatru "Odeon", koji je prošle nedelje otvorio svoja vrata za domaću publiku. Domaćini ceremonije podsetili su sve prisutne na to šta sve čini Pink Media Group, a potom najavili kratak film pod nazivom "Rađanje jedne dominacije".

- Iz jednog sna nastala je vizija, iz jedne vizije nastalo je delo koje je zauvek promenilo medijsku sliku Srbije - istakla je Sanja Marinković.

20:20 - Svečana ceremonija otvorena je spektakularnim nastupom, a potom su na pozornicu izašla dobro poznata TV lica ružičaste televizije, pozdravila vlasnika i direktora Pink Media Group Željka Mitrovića, a potom obelodanila da će ove noći biti dodeljene specijalne, ljubilarne nagrade.

