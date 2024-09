VREME DANAS SLIČNO JUČERAŠNJEM: Na jugu i zapadu kiša, a evo da li će biti padavina u ostalim delovima zemlje!

Danas će naoblačenje sa juga će usloviti povremenu kišu na zapadu i jugu Srbije, a zatim i u centralnim predelima. Suvo ostaje na severu Srbije i u Timočkoj Krajini uz sunčane intervale. Vetar slab, ujutru severni i severoistočni, a popodne istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale.

Minimalna temperatura od 10°C do 14°C, maksimalna od 17°C na kišovitom jugu do 24°C na severu i u Tomočkoj Krajini. Uveče suvo na zapadu i jugu Srbije ponegde slaba kiša. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

Beograd: U sredu suvo sa sunčanim periodima uz umerenu oblačnost. Vetar slab istočni i jugoistočni. Minimalna temperatura 13°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče suvo.

Temperatura u 22h 17°C.

Niš: U sredu naoblačenje sa slabom kišom povremeno. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 14°C, a maksimalna oko 19°C. Uveče je moguća slaba kiša.

Užički region: U sredu naoblačenje sa juga može izazvati povremenu slabu kišu popodne. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 13°C, maksimalna od 19°C do 21°C. Uveče je moguća slaba kiša. Na Zlatiboru i Tari slaba kiša povremeno i do 14°C.

VOJVODINA: U sredu suvo sa sunčanim periodima. Više sunčanih sati biće na severu Vojvodine, a sredinom dana i popodne na jugu Vojvodine umerena oblačnost. Vetar slab, ujutru severni i severoistočni, a popodne istočni i jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 13°C, maksimalna od 22°C do 24°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 14°C do 16°C.

Novi Sad: U sredu suvo sa sunčanim periodima sa malo oblaka popodne. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 16°C.

Subotica: U sredu pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna oko 23°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h 15°C.

Vreme prekosutra: U četvrtak sunčani periodi na severu i u Timočkoj Krajini, a u ostalim predelima Srbije oblačnije sa mogućom kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima. Vetar slab istočnih pravaca, na severu Vojvodine umeren severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 12°C do 15°C, maksimalna od 19°C na jugu do 24°C na severu. Uveče na severu suvo, a u ostalim predelima je moguća kiša povremeno. Temperatura u 22h od 14°C do 17°C.

Vreme od 3.-eg do 7.-og dana unapred: U petak na severu sunčani intervali, a na zapadu i jugu Srbije nestabilno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. U subotu na severu sunčano, a na jugozapadu i jugu ređi kratktorajni pljuskovi. U nedelju i ponedeljak sunčano u većini predela i malo toplije, oko 25°C u toku dana.

Autor: Dubravka Bošković