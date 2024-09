Spremite se za pljuskove, grmljavinu i veliki pad temperature: Zahlađenje nam dolazi već danas, a prvi na udaru će biti OVI delovi Srbije

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ali uz postepenu promenu vremena u drugom delu dana.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje će pre podne zahvatiti Bačku, u drugom delu dana proširiće se i na ostale predele Vojvodine, kao i na zapadnu i centralnu Srbiju, dok se na jugu i istoku zemlje padavine očekuju tek tokom noći ka nedelji.

Intenzivniji pljuskovi sa grmljavinom tokom večeri i krajem dana očekuju se na severu i zapadu zemlje, mestimično od 20 do 50 milimetara. Jutarnja temperatura biće od 10 do 20, a najviša dnevna od 22 na severozapadu do 32 stepena na jugoistoku zemlje.

U Beogradu će pre podne biti pretežno sunčano uz slab do umeren južni vetar, posle podne postepeno naoblačenje. Kiša, pljuskovi i grmljavina uz umeren, kratkotrajno i jak severozapadni vetar i pad temperature, očekuju se kasnije posle podne, uveče i noću, a uslova za intenzivnije padavine biće krajem dana. Jutarnja temperatura biće oko 19, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Sutra oblačno sa kišom i hladno uz umeren i jak severozapadni vetar, koji će na istoku Srbije povremeno imati i olujne udare.

Dnevna temperatura biće u padu za 10 do 15 stepeni u odnosu na subotu i u većini mesta biće u intervalu od 13 do 15 stepeni, na istoku ponegde i do 18 stepeni. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa severa.

Početkom sledeće sedmice nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i postepeno toplije.

Biometeorološka prognoza Zbog očekivane biometeorloške situacije naročit oprez se preporučuje astmatičarima i osobama sa varirajućim krvnim pritiskom. Osetlјivim osobama se savetuje naročita pažnja, jer će meteoropatske reakcije biti izražene u jačoj formi. Savetuje se slojevito odevanje, kao i oprez u saobraćaju.

Autor: Marija Radić