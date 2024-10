'ZAŠTITA PRIRODE JE VID PATRIOTIZMA' Premijer Vučević: Važno da proširimo površine za pošumljavanje, cilj dve hiljade hektara!

Premijer Miloš Vučević posetio je javno preduzeće "Srbijašume" na njihov 33. jubilej i tom prilikom se zahvalio svim generacijama radnika za sve ono što su činili za zeleniju, zdraviju Srbiju.

- Mislim da su ostavili dubok trag u smislu očuvanja prirodnih resursa Srbije i to je nešto što obavezuje današnje zaposlene generacije. Simbolički je danas zasađeno 33 sadnice na Košutnjaku, ali mnogo važnije je da Srbijašume prošire se svoje kapacitete, govorim i logističke, materijalne i ljudske, da mogu da ispune ono što su dogovorili sa Vladom i predsednikom Srbije, a to je da godišnje novi zasadi pređu plan od 2.000 hektara koji su pošumljeni da probamo da idemo do 4.000 hektara. Imamo velike probleme, u zavisnosti o kojem delu Srbije pričamo, imamo dva preduzeća, u Vojvodini imamo Vojvodinašume, tu je još nešto teža situacija. Godinama i decenijama smo sekli i nismo poštovali sve ono što je struka davno predvidela da među njivama i atarima moraju da postoje određeni zasadi, da to nije neko slučajno uradio.

Premijer je istakao i da je preduzeću potrebna pomoć Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu, da se zna koje se sednice gde sade, da postoji spoj ekologije i ekonomije.

-Verujem da ćemo se svi bolje odnositi prema prirodi, da će svako od nas kroz svoj primer pokazati da poštujemo prirodu. I to je vid patriotizma, kada čuvate svoje šume, parkove, zelene površine, a istovremeno razvijate svoje ekonomije. Ono što moramo biti pripremljeni, u ne tako dalekoj budućnosti, stići će nova pravila u u drvoprerađivačkoj industriji i tražiće se sertifikati kakva se drva koriste u proizvodnji. To je nešto što ljudi koji se bave ovom granom moraju da razumeju i neće moći da to rešavaju bez Srbijašume. Nećete moći da prodajete nameštaj u Austriji ili Nemačkoj, u EU, a da ne dokažete koje ste drvo koristili u proizvodnji. Neće moći da se nabavlja na crno, moraće sve da bude preciznije i disciplinovanije. Veliki posao je pred nama i pred državom i onima koji se bave tom granom privrede.

Autor: Iva Besarabić