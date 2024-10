Već prvog dana pacijent je bio odvojen od mehaničke ventilacije, nasmejan i sjajno raspoložen

U Institutu „Dedinje“ urađena je još jedna uspešna transplantacija srca, samo dva meseca nakon prve. Pacijent je 54-godišnji muškarac iz Loznice, koji je pre toga imao ozbiljne probleme sa srcem. Donor je bio 51-godišnji muškarac iz Niša, koji je preminuo usled teške traume mozga. Transplantacija je obavljena u subotu, 5. oktobra 2024. godine, a pored pacijenta koji je dobio srce, zahvaljujući ljudskosti, empatiji i hrabrosti porodice donora, darivanjem bubrega i rožnjača, još četiri osobe su dobile šansu za novi, kvalitetniji život.

-Dobra okolnost je da su donor i naš pacijent bili podudarni po krvnoj grupi i starosnoj dobi, što je omogućilo idealno uparivanje donorskog organa i primaoca. I ovog puta korišćen je OCS sistem za čuvanje organa (The TransMedics Organ Care System). Ovaj aparat, odnosno kutija, omogućava da se srce, koje se stavlja u njega, perfunduje krvlju donora. Tako srce sve vreme kuca, od momenta kada se uzme iz grudnog koša donora, kada se kratko zaustavi i stavlja u mašinu, sve do trenutka kada se ugradi u grudni koš primaoca. Na taj način isključena je mogućnost da srce pati zbog nedostatka krvi i kiseonika, tako da je ta vrsta zaštite organa apsolutno najbolja. To je u okruženju omogućeno jedino Institutu ,,Dedinje”, a mi se nadamo da će Republički fond za zdravstveno osiguranje prepoznati značaj tog aparata i da će transplantacionim timovima biti omogućeno njegovo korišćenje o trošku države- objašnjava doc. dr Saša Borović, rukovodilac Centra za srčanu slabost u Institutu ,,Dedinje”.

Prema rečima dr Borovića već prvog dana nakon transplantacije, pacijent je bio odvojen od mehaničke ventilacije, nasmejan i sjajno raspoložen, a drugog dana po operaciji, ustajao je i stajao pored kreveta.

- Danas već šeta pored kreveta, organizam je dobro prihvatio novi organ, nema pokazatelja odbacivanja za sada. Ceo tim je jako zadovoljan njegovim oporavkom. Očekujemo da će se nastaviti ovakva dinamika njegovog oporavka i da će za najviše tri nedelje napustiti bolnicu. Ogromna zahvalnost porodici koja je dala pristanak za darivanje organa, jer se na taj način nekome produžio život. Apelujem na celo građanstvo da shvate da smo mi profesionalci, da smo posvećeni svojim pacijentima, radimo danonoćno, te od njih očekujemo da pronađu kod sebe humanost i empatiju kako bi nam pomogli, a samim tim i mi pacijentima - navodi dr Borović.

Pored kardiohirurga doc. dr Borovića, tim koji je učestvovao u transplantaciji činili su kardiohirurzi doc. dr Petar Vuković, dr Mladen Boričić, kao i anesteziolozi doc. dr Dragana Unić Stojanović, dr Siniša Jagodić, kardiolozi dr Dragana Košević i dr Jelena Stefanović Nešković, uz podršku dr Jelene Miladinović, dr Nataše Paunić i dr Bojane Milovanović.



Uspešnosti transplantacije doprinele su i medicinske sestre Jasmina Medenica, Jana Mikavica, kao i anestetičari Jelena Vujatović, Zorica Selaković i Nikola Filipović, zatim instrumentarke Milena Stojković, Snežana Medaković i Katarina Tomić, dok su se za perfuziju pobrinuli Nemanja Ristić, Saša Milošević i Stevan Mitrović. Bolničarka Ljiljana Glumac takođe je imala važnu ulogu, a neizostavnu pomoć pružile su i Služba za laboratorijsku dijagnostiku i Odeljenje za transfuziju.

Nakon izlaska iz operacione sale, za pacijenta su se pobrinule i sestre u Intenzivnoj nezi ,,Dedinja“ Nevena Simić, Gordana Milisavljević, Danijela Stanojković, Ana Veličković, Iva Vokoun, Emilija Stojićević i Milka Aleksić.

Transplantirani pacijent se odlično oseća i doživljava veliko olakšanje. Kako i ne bi, kada ga, kako sam kaže, u Institutu „Dedinje“ čuvaju „kao oči u glavi“.U Institutu „Dedinje“ urađena je još jedna uspešna transplantacija srca, samo dva meseca nakon prve. Pacijent je 54-godišnji muškarac iz Loznice, koji je pre toga imao ozbiljne probleme sa srcem. Donor je bio 51-godišnji muškarac iz Niša, koji je preminuo usled teške traume mozga. Transplantacija je obavljena u subotu, 5. oktobra 2024. godine, a pored pacijenta koji je dobio srce, zahvaljujući ljudskosti, empatiji i hrabrosti porodice donora, darivanjem bubrega i rožnjača, još četiri osobe su dobile šansu za novi, kvalitetniji život.

- Dobra okolnost je da su donor i naš pacijent bili podudarni po krvnoj grupi i starosnoj dobi, što je omogućilo idealno uparivanje donorskog organa i primaoca. I ovog puta korišćen je OCS sistem za čuvanje organa (The TransMedics Organ Care System). Ovaj aparat, odnosno kutija, omogućava da se srce, koje se stavlja u njega, perfunduje krvlju donora. Tako srce sve vreme kuca, od momenta kada se uzme iz grudnog koša donora, kada se kratko zaustavi i stavlja u mašinu, sve do trenutka kada se ugradi u grudni koš primaoca. Na taj način isključena je mogućnost da srce pati zbog nedostatka krvi i kiseonika, tako da je ta vrsta zaštite organa apsolutno najbolja. To je u okruženju omogućeno jedino Institutu ,,Dedinje”, a mi se nadamo da će Republički fond za zdravstveno osiguranje prepoznati značaj tog aparata i da će transplantacionim timovima biti omogućeno njegovo korišćenje o trošku države- objašnjava doc. dr Saša Borović, rukovodilac Centra za srčanu slabost u Institutu ,,Dedinje”.

Prema rečima dr Borovića već prvog dana nakon transplantacije, pacijent je bio odvojen od mehaničke ventilacije, nasmejan i sjajno raspoložen, a drugog dana po operaciji, ustajao je i stajao pored kreveta.

- Danas već šeta pored kreveta, organizam je dobro prihvatio novi organ, nema pokazatelja odbacivanja za sada. Ceo tim je jako zadovoljan njegovim oporavkom. Očekujemo da će se nastaviti ovakva dinamika njegovog oporavka i da će za najviše tri nedelje napustiti bolnicu. Ogromna zahvalnost porodici koja je dala pristanak za darivanje organa, jer se na taj način nekome produžio život. Apelujem na celo građanstvo da shvate da smo mi profesionalci, da smo posvećeni svojim pacijentima, radimo danonoćno, te od njih očekujemo da pronađu kod sebe humanost i empatiju kako bi nam pomogli, a samim tim i mi pacijentima - navodi dr Borović.

Pored kardiohirurga doc. dr Borovića, tim koji je učestvovao u transplantaciji činili su kardiohirurzi doc. dr Petar Vuković, dr Mladen Boričić, kao i anesteziolozi doc. dr Dragana Unić Stojanović, dr Siniša Jagodić, kardiolozi dr Dragana Košević i dr Jelena Stefanović Nešković, uz podršku dr Jelene Miladinović, dr Nataše Paunić i dr Bojane Milovanović.

Uspešnosti transplantacije doprinele su i medicinske sestre Jasmina Medenica, Jana Mikavica, kao i anestetičari Jelena Vujatović, Zorica Selaković i Nikola Filipović, zatim instrumentarke Milena Stojković, Snežana Medaković i Katarina Tomić, dok su se za perfuziju pobrinuli Nemanja Ristić, Saša Milošević i Stevan Mitrović. Bolničarka Ljiljana Glumac takođe je imala važnu ulogu, a neizostavnu pomoć pružile su i Služba za laboratorijsku dijagnostiku i Odeljenje za transfuziju.

Nakon izlaska iz operacione sale, za pacijenta su se pobrinule i sestre u Intenzivnoj nezi ,,Dedinja“ Nevena Simić, Gordana Milisavljević, Danijela Stanojković, Ana Veličković, Iva Vokoun, Emilija Stojićević i Milka Aleksić.

Transplantirani pacijent se odlično oseća i doživljava veliko olakšanje. Kako i ne bi, kada ga, kako sam kaže, u Institutu „Dedinje“ čuvaju „kao oči u glavi“.

Autor: Dubravka Bošković