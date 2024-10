'ZNAMO TABLICE, NAĆI ĆEMO TE' Poznata doktorka koja je džipom blokirala saobraćaj na Vračaru, opisala detalje drame

Tanja Radenkov Medenica, poznata doktorka plastične hirurgije i vlasnica privatne klinike izazvala je incident na Vračaru, a njeno kako su mnogi nazvali "bahato parkiranje" izazvalo je gnev Beograđana.

Policijski službenici su 1. oktobra ove godine, dobili prijavu da je u Golsvordijevoj ulici automobil marke "BMW X5" nepropisno parkiran i da ometa odvijanje saobraćaja i kretanje pešaka. Očevici tvrde da se nakon što je došla ponašala bahato, da je psovala i govorila arogantno, "je l' znate vi ko sam ja"?

Doktorka tvrdi da ništa od toga nije istina, te je objasnila kako se odvijala drama.

- Moj auto je parkiran na parking mestu koje je propisano, ali činjenica je da se nisam lepo parkirala i da je jedan deo automobila virio nekih 15 centimetara. Nije mesto za invalide, ja sam čak i platila parking kartu. Znate, tamo je jako velika gužva u pola šest popodne, naći mesto u toj ulici je stvarno teško. Imala sam zakazanu intervenciju, ugledala sam parking mesto i brzo se parkirala. Pošto se saobraćaj u tom momentu nesmetano odvijao, ja sam čak bila ponosna jer sam parkirala iz prve - ističe doktorka za Blic.

Ona dodaje da nije primetila da je deo automobila bio van parking mesta.

- Automobili su nesmetano prolazili, ali autobus je verovatno malo skrenuo. Sigurno bi mi neko i rekao da je od prolaznika video da tu nešto nije u redu. Nisam se okrenula, tako da nisam ni videla da mi auto viri, tek sam kasnije videla da je virila nekih 15 centimetara. Ja sam otišla na zakazani pregled, to je trajalo nekih dvadesetak minuta. Kad sam izašla iz ordinacije, ja sam ugledala tu gomilu ljudi i prevoz koji stoji. I prvo sam pomislila, ma sigurno se desila neka nezgoda. Kad sam pokušala da ga otključam, svi su počeli da viču, evo je, evo je. Ja sam onda shvatila da zapravo zbog tog spoljnog kraja mog automobila, ljudi, odnosno autobus, nije mogao da prođe. Mene je jako žao zbog toga, ali nisam bila bahata. Ja sam bila toliko u šoku, samo sam rekla, izvinite, molim vas. Ja sam potpuno bila zbunjena situacijom i samo sam želela da ga što pre pomerim i da se sklonim.

Doktorka navodi da razume bes ljudi, i da je odmah potrčala da pomeri auto, kada je shvatila šta se dogodilo.

- To je pola šest popodne, svi žure, kasne i ta ulica je uvek u gužvi, ja sam zato tako i brzo uletela da se parkiram da ne bi zaustavila saobraćaj. Ja sam rekla, izvinite, molim vas, ja ću pomeriti auto odmah i uletela odmah u auto, i tu mi je saobraćajni policajac rekao da produžim malo napred da ne bi dalje zaustavljala saobraćaj i da mu dam dokumenta. Automobil je bio propisno parkiran, ali je taj spoljni deo auta koji je virio 15 cm, zapravo ometao dalje saobraćaj i naravno da su ljudi bili besni. Ja to potpuno razumem, ali ja s nikim nisam svađala. Nikada nisam bila bahata i ni sa kim se nisam svađala. Da li postoji jedna osoba u Srbiji koja se nije nepropisno nekad parkirala. Još su mi slikali i tablice, pa su te moje tablice sad javno dobro, a dobija onda poruke na Instagramu - "Znamo tablice, naći ćemo te. Bićemo u prvom redu na sahrani". Ja se stvarno osećam nebezbedno, mene je jako žao što se ovo desilo. Ja sam radila 5-6 godina u gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć, znam šta znači da ulice moraju biti prohodne kada negde mora da se stigne pravovremeno. Razumem reakciju javnosti, samo ne razumem da se iznose laži, da se plasiraju laži, to je sramota - ističe ona.

- Da živimo u vreme naši roditelji, ja sam sigurna da bi neka tri, četiri jaka momka uhvatila taj kraj automobila i prebacila ga. Ili imamo parking servis, imamo pauka, za pet minuta dođe, pomeri auto, ja platim svoju kaznu, i svi su srećni i zadovoljni, i nema medijskog linča, i nema tog fatalističkog pristupa. Ovo nije greh, niti je krivično delo, ovo je prekršaj. Kriva sam, ali ne može se mi staviti u usta nešto što ja nisam rekla, nisam rekla ko sam ja, niti sam psovala, ja sam bukvalno samo rekla, molim vas, izvinite, pomeriću auto i to je to. Jedno je preneti vest, drugo je slagati i to je onda fatalistički pristup, to je onda, ne znam, i diskriminacija, internet nasilje, možemo ga nazvati kako god.

- Znate, kad se urade neke dobre stvari, to treba da se veliča, ovo su neke greške. Kad neko puno pogreši, treba biti sankcionisan, ali ne i da se poziva na nekakav medijski linč. Ja ću se sada povući, ili ću uzeti taksi, još bolje, da me ne boli glava i onda smo svi mirni. Ja volim Vračar, dugo sam živela na Vračaru i znam kako je teško tu, ukoliko se neko loše parkira, da se prođe - navela je ona.

