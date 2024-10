Da li ste spremni za SMRZAVANJE? Kraj oktobra donosi OZBILJNO ZAHLAĐENJE, ali i jednu pojavu koja može biti OPASNA

U trećoj dekadi oktobra jutra će biti hladna, mestimično i maglovita, sa slabim prizemnim mrazom, javlja RHMZ. Od sledeće nedelje očekuje nas i slabljenje Sibirskog anticiklona, a jačanje Azorskog, otkrio je meteorolog Ivan Ristić. Polako ulazimo u, kako kaže, "novembarski mod" i sve hladnije vreme.

- Kada je reč o Sibirskom anticiklonu govorimo o vremenu sa puno jugoistočnog vetra, košave, i takvo vreme nam se vraća sutra, ali od sledeće nedelje već slabi i dolazi Azorski, za koji je karakterističan severozapadni vetar, njega nema puno, ali donosi maglu i hladnije vreme - objašnjava meteorolog Ristić.

Današnja temperatura u Srbiji

Nakon relativno toplog i u košavskom području vetrovitog vikenda, sledeće nedelje, sa skretanjem vetra na severozapadni smer ulazimo polako u "novembarski mod" i niže temperature, kaže naš sagovornik.

- Od utorka 29. oktobra u jutarnjim časovima velika šansa za maglu, ali i nisku oblačnost tokom dana. Najviša temperatura u padu i kretaće se od 12 do 15 stepeni Celzijusovih - kaže on.

Evo kada stiže jače zahlađenje i sneg

Prvo jače zahlađenje u Srbiji, otkriva Ristić, očekuje se krajem novembra kada su moguće i prve pahulje u nižim predelima.

- Prvi sneg pašće krajem novembra, znam da su ljubitelji snega nestrpljivi, ali ne brinite ove zime će ga biti mnogo više - uverava meteorolog.

Ristić napominje i da Srbiju napokon čeka prava zima, ni nalik onima od prethodne dve godine, koje su više priličile, kako kaže, severnoj Italiji.

- Zima će biti normalnija, u celoj zemlji se očekuje više snežnog pokrivača. U severnom delu zemlje trebalo bi da sneg u proseku pada 16-17 dana, a južnije i više - zaključio je naš sagovornik.

RHMZ objavio sezonsku prognozu

RHMZ je objavio i sezonsku prognozu vremena do aprila 2025. godine u kojoj najavljuje da će novembar biti topliji i prosečno vlažan.

- Srednja minimalna temperatura vazduha u novembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do 1,2 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost novembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 5,7 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u novembru biće u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do 1 stepen u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom novembra biće oko 12,2 stepena - navodi se u prognozi i dodaje:

- U celoj Srbiji mesečna suma padavina tokom novembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini novembarska suma padavina iznosiće oko 43 mm.

Vreme u decembru

- Srednja minimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 1 do 2 stepena u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 1,5 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha u decembru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku višim za 0,5 do 1,0 stepen u odnosu na višegodišnji. U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 7,0 stepeni. Mesečna suma padavina tokom decembra biće u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 47 mm.

Prema najavi RHMZ, januar će biti takođe blaži i prosečno vlažan mesec.

Ove nedelje hladna jutra, mraz i kiša

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je da se u trećoj nedelji oktobra očekuju hladna jutra, mestimično i maglovita sa slabim prizemnim mrazom, a do četvrtka se lokalno očekuje i slab mraz na dva metra visine, uglavnom na jugu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i u brdsko-planinskom području.

U većini dana biće pretežno sunčano, povremeno uz slabu do umerenu oblačnost i sa najvišom temperaturom u granicama proseka za ovaj period godine, od 16 stepeni do 23 stena Celzijusa.

Uz više oblačnosti, kratkotrajna kiša moguća je tek ponegde na severozapadu Srbije u sredu uveče i noću, kao i u četvrtak u prvom delu dana, navodi RHMZ.

Autor: Snežana Milovanov