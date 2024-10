Slavski kolač i ove sezone slava postaje tema broj jedan, budući da su pekari rešili da iskoriste priliku u kojoj domaćice biraju da ne mese same, već prihvate bilo koju cenu i naruče ga u pekari. Za to zadovoljstvo moraće da spreme i do 2.000 dinara za kilogram.

Uoči slavskih praznika, kada se tradicionalno pripremaju specijaliteti za proslavu, jedan od ključnih simbola srpske kulture ponovo je u centru pažnje. Cene ovog omiljenog pekarskog proizvoda variraju u zavisnosti od lokacije i kvaliteta, a razlike su značajne.

U Banatu, slavski kolač se može pronaći po ceni od oko 600 dinara za kilogram. Ovaj iznos odražava lokalne tradicije i pristupačne troškove života, što omogućava pekarima da zadrže cene na razumnom nivou. Osim toga, banatske pekare često nude kolače koji su napravljeni po tradicionalnim receptima, sa naglaskom na kvalitetne sastojke.

S druge strane, u centru Beograda, cene slavskog kolača iz godine u godinu rastu. Tu se kilogram može naći za oko 700 dinara, što je razumljivo s obzirom na viši životni standard i troškove poslovanja u glavnom gradu. Pekare u Beogradu često nude dodatne opcije i inovacije, kao što su razni dodaci ili personalizovane dekoracije, što može uticati na visinu cene.

Međutim, najzanimljivija situacija se dešava u jednoj poznatoj beogradskoj pekari koja naplaćuje čak 2.000 dinara po kilogramu slavskog kolača. Ova cena izaziva šok među potrošačima, ali i postavlja pitanje o vrednosti i kvalitetu.

- Ništa oni više truda ne ulože nego kad spremaju običan hleb, ali znaju da će mnogi u nedostatku vremena ili zbog toga što ne umeju da spreme radije da kupe i ne razmišljaju o tome. Takvima i treba da se naplati papreno, jer se zna da se bar slavski kolač sprema u svom domu, ne kupuje se bilo gde, a samo znaju da kukaju - zaključio je Beograđanin Mirko.

Pekari maksimalno koriste ovaj period godine da zarade, pa je na domaćicama da razmisle šta im se više isplati - par sati u kuhinji ili dodatan trošak koji nije zanemarljiv.

Autor: Dalibor Stankov