Hirurg doktor Dragan Nikolić, upravnik Urgentnog centra Kliničkog centra Vojvodine otkrio je kako je tekla akcija spasavanja u nesreći na Železničkoj stanici Novi Sad. Kako je istakao, uprkos težini povreda, gaji nadu da će pacijentima biti bolje i napominje da je jako važno da uz profesionalnost i veštinu sveg medicinskog osoblja, imamo i empatiju kako za pacijente, tako i za njihove najbliže.

Dr Nikolić istakao je da je kod troje pacijenata koji su živi izvučeni iz ruševina na Železničkoj stanici Novi Sad prisutan multidisciplinarni tim koji vodi računa o njihovom oporavku, ali da su oni i dalje životno ugroženi.

- Multidisciplinarni tim stalno je prisutan. Nažalost voleo bih da su oni bolje, ali životno su ugroženi. Lečenje je intenzivno, pratimo ih, ulažemo sav ljudski trud i nadamo se dobrom ishodu - kaže dr Dragan Nikolić.

Ističe da u organizacionom smislu sve je bilo izuzetno.

- Imali smo izuzetnu i pravovremenu informaciju šta se dešava na terenu. U jednom trenutku u Urgentni centar je došla reka ljudi iz KC Vojvodina. Ništa nismo pričali, ja sam znao da imam ogroman broj ljudi na raspolaganju. U svakom momentu smo znali šta se dešava. Ovo troje mladih ljudi je živo zahvaljujući dobroj organizaciji - kaže Nikolić.

Takve povrede nismo videli od rata, ističe doktor.

- Mi smo uvek spremni na najgori scenario, da primenimo sve svoje znanje da spasemo ljude. Mi smo dobili informaciju da su ljudi na terenu dobili informaciju da su došli do mlade ženske osobe, da je veliki teret na ruci i ja sam odmah doneo odluku da obavimo amputaciju na licu mesta kako bismo spasili ženu. Uz sebe sam imao odličan tim velikog broja ljudi koji je bio spreman da pođe ne pitajući da li je njihov život možda ugrožen ako odu tamo. Pitali su me kako ćemo amputirati ruku, ja sam rekao na bilo koji način, makar pod lokalnom anestezijom. Ljudi na terenu su uspeli da oslobode tu ruku i mi smo odmah sa devojkom otišli u operacionu salu - kaže dr Nikolić.

Napominje da lekari uvek očekuju najgore, ali da se iskreno nada da će uz ovako dobar tim ovi spaseni ljudi biti dobro.

- Tek smo ujutru shvatili šta se desilo. Najteže je kada dobijemo nalaz da se nešto ne dešava kako treba. Svi mi imamo ogromnu želju da to bude dobro. Najvažnije je da uložimo ono znanje koje smo čuvali za ovakve stvari. Za nas je ovo veliki izazov da ove ljude spasemo. Prognostički, ti ljudi možda ne bi preživeli, ali uz ovakav jedan trud nadam se dobrom ishodu bez obzira na prognoze - kaže dr Nikolić.

Ističe da je pored lekarske veštine u ovim momentima jako bitna i ljudskost, što lekari i pokazuju, ističe dr Nikolić.

- Roditelji jedne od pacijentkinja ne izlaze iz Urgentnog centra. Sestra me je pozvala da mi kaže da se otac jedne od pacijentkinja ne odvaja od nje 24 sata, ja sam je pitao da li mu je spremljeno nešto, rekla mi je da jeste i da odbija da jede. Mi smo svi sišli dole da s njim razgovaramo, da mu ponudimo to, da učestvujemo u njegovoj patnji. To nam treba! Treba nam empatija. Treba nam želja za ljudskošću. S jedne strane je profesionalizam, s druge strane je ljudskost. Ono mora biti spojeno u stvari. I svi moramo osećati empatiju, svi moramo učestvovati u tome. Ako bude tako, onda će i tim ljudima biti lakše i svima nama biti lakše - izjavio je dr Nikolić za Javni servis Srbije.

Autor: Jovana Nerić