Stižu prve PAHULJE! Veći deo Srbije će biti pod padavinama, a evo kad se u Beogradu očekuje SNEG!

Temperatura će u Beogradu ove nedelje biti maksimalno između do oko devet i 10 stepeni, a za četvrtak se očekuje pad na pet stepeni Celzijusa i vreme će biti oblačno

U brdovitim i planinskim predelima u Srbiji u ponedeljak ujutru prvi na meti snežnih pahulja bili su Kuršumlija, Brus, Kopaonik, Zlatibor i Goč, a u popodnevnim časovima bilo je nekoliko pahulja na Avali u okolini Beograda. Međutim, meteorolog Ivan Ristić kaže da ga neće iznenaditi ako se za samo nekoliko dana zabeli i Košutnjak.

U vremenskoj prognozi koju je objavio na Fejsbuku Ristić navodi da "osim što je hladno blizu zemlje sve je hladnije i iznad nas i početak značajnijeg otopljenja se stalno pomera, a trenutno je to je u ponedeljak, 18. novembra". U međuvremenu, njegov model pokazuje da će u četvrtak doći do promene koja će usloviti sneg i u nižim predelima.

- Prema IRIE modelu, 14. novembra više padavina, susnežica i sneg mogući su i u nižim predelima, višim od 200 metara nadmorske visine. Imamo u Beogradu Košutnjak i velike su šanse da upravo tamo padnu prve pahulje. Pratimo, modeli se menjaju stalno - kaže Ivan Ristić.

Objašnjava da se očekuje između srede i četvrtka dodatni prilih hladne vazdušne mase sa severoistoka i da će ciklon u južnom delu Jadrana doneti veću oblačnost i više padavina, kišu u nižim i sneg u brdsko-planinskim delovima Srbije.

- Veći deo Srbije će biti pod padavinama, u nižim očekujem kišu s tim što i tamo može da bude susnežice i snega, a to važi za region koji je južnije od Save i Dunava. Beograd je na granici, a granica za sneg bi mogla da bude 200-250 metara i sneg bi mogao da dosegne Košutnjak. Ali, videćemo koliko će se temperatura kretati narednih dana u toku dana, ako bude ostala niska onda su šanse velike - kaže Ristić.

Meteorolog napominje da i pored svih nedoumica koje postaje kada je prognoza u pitanju, definitivno dolazi hladan arktički vazduh, ali od njegove putanje zavisi ishod trenutnih prognoza, kako za Beograd, tako i za ostale delove.

Ako ogranak polarnog vrtloga krene prema zapadnoj Evropi očekuje se otopljenje od nekoliko dana, ali ako krene dolinom Rome i kroz "bečka vrata" stiže nam jače zahlađenje.

- Prosečne temperature za Beograd u prvoj dekadi novembra su minimalna četiri do osam stepeni, maksimalna od 12 do 15 stepeni, za drugu dekadu je minimalna tri do šest stepeni, najviša devet do 13 stepeni, dok je prema višegodišnjem proseku Beograd u trećoj dekadi imao najnižu temperaturu jedan do četiri stepeni i najvišu sedam do 11 stepeni. Srednji kalendarski datum za sneg u Beogradu je inače 23. novembar, ali bilo je ranije godina kada je sneg pao i u prvoj dekadi meseca i čak su zbog visine pokrivača dostizani tada rekordi - zaključuje Ristić.

Autor: Jovana Nerić