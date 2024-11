Kažu da Rade pogađa vremensku prognozu 100 odsto, a ovo je njegov metod...

Možda ni veliki gradovi nemaju ono što ima užičko seoce Buar na obroncima Jelove Gore.

Ono ima svog ličnog meteorologa jer Rade Jocović neumorno, više od jedne decenije, prikuplja podatke u vremenu između dva Božića i mnogi kažu da jedini on sa sigurnošću zna kakvo će vreme biti čitave godine.

- Mnogi me moji meštani pitaju kada će biti kiše, pre početka radova u polju ili ako je loše vreme zanima ih do kada će kiša padati, a sve je to na amaterskoj bazi. Ja sam to sasvim slučajno počeo još kao dete da slušam prognozu čuvenog Borisa Koljčickog što mi se svidelo pa sam počeo i ja njegovim stopama - kazao je za RINU, Rade Jocović.

Rade nema radare, ni meteorološke stanice, ali zato ima jedinstvenu metodu u svojim prognozama, u kojima koristi oštru olovku i crkveni kalendar.

- Ja u kalendar beležim svaki mesec po jednu bitnu rečenicu, a pratim 24 časa promene vremena i na primer ako su zime toplije znači da će biti sušna godina. Mada danas se klima dosta izmenila. Pošto se zima računa od katoličkog Božića, i budu temperature u plusu, seljanima se ne piše dobro - dodao je Jocović.

Ali evo kako on komentariše predstojeću zimu, iako tokom prethodne nismo gotovo ni imali snega.

- Tek će malo snega pasti od polovine decembra, a ujedno i jače zahlađenje. Prognozu za Božić čekamo iduće godine kada ćemo imati više podataka. Sada ovi meteorolozi kažu ne možemo da vam damo prognozu više od tri dana, a kako ću ja znati onda cele godine, tako da se mora u neki dan omašiti - dodao je ovaj seoski meteorolog.

Meštani dodaju da, čika Rade na dnevnom nivou stopostotno pogađa ako ga žigne ispod rebara ili pod plećku, piše RINA.

Autor: Snežana Milovanov