U Jasenovu je VREME STALO: Nekada je sve vrvelo od ljudi, a danas Dragan nema komšije, ali ima VAŽNU PORUKU ZA MLADE

U selu Jasenovo udaljenom 19 kilometara od Nove Varoši kao da je vreme stalo. Iako je nekada bilo žila kucavica tog kraja, brojno stanovništvo se osulo, a na proplanicima danas su ostala uglavnom staračka domaćinstva.

Ipak, posebno neobična priča koja stiže iz ovog sela jeste da u zgradi u kojoj je nekada živelo 40 stanovnika, danas je ostao samo jedan čovek, Dragan Bjelanović.

- Nekada je ovde sve vrvelo od života. Zlatno doba ovog sela obeležio je rad dve tekstilne fabrike, bilo je puno ljudi. Ali, vremena se menjaju, fabrike su zatvorene, a mladi su mahom otišli trbuhom za kruhom tako da sam ja ostao jedini da živim u zgradi koja je nekada bila puna. Prvo mi je bilo jako teško to da prihvatim, ali posle navikne se čovek na sve. Dan po dan, teče život, kaže Dragan za RINU.

Kako je jedini stanovnik u zgradi, Dragan nema komšija a jedino sa kim može da prozbori po koju reč u najbližem komšiluku jeste radnica pošte, a od skoro i zaposleni u prodavnici koja je otvorena takođe u prizemlju zgrade u kojoj živi sam.

- Njih da nema, to bi bilo bruka. Sa njima malo progovorim, nazovem dobro jutro i dobar dan. Dok nije bilo prodavnice, vikendom kad ne radi pošta nije bilo žive duše, kaže Dragan.

Zlatno doba Jasenova osim rada dve tekstilne fabrike, obeležio je i rad ambulante, klanice, velike prodavnice, ali i velike kafane. Sada je luksuz čak i televizijski signal.

- U tom marketu mogli ste kupiti bukvalno sve, od igle do lokomotive, nije bilo ni potrebe da idemo do varoši. U lokalnoj kafani je radilo oko 30 radnika, a kuvalo se oko 1000 kafa dnevno, sada kad neko uđe, to doživimo kao svetsko čudo - priseća se ovaj čovek koji sam živi u čitavoj zgradi.

Sećanje na lepu prošlost sada su osnovna tema preostalih stanovnika u Jasenovu. Plač novorođene bebe ovde se retko čuje, pa meštani pozivaju sve mlade ljude da dođu ovde, dosele se jer su kvadrati vrlo jeftini, a živi se u proseku sto godina.

- Ovde su priroda i vazduh odlični, većina stanovnika ovde doživi duboku starost. Živi se zdravo, poštuju se neke vrednosti koje se polako gube u ovom savremenom svetu. Koliko god ponekad život bio surov, naročito kad sneg okuje selo, nikada Jasenovo ne bih menjao za neki grad - poručuje Dragan.

Autor: Snežana Milovanov