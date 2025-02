DA LI HLADNOĆA UTIČE NA NAŠE ZDRAVLJE? Kardiohirurg upozorava: Nemojte OVO nikako raditi kada duva jak vetar!

Brze promene temperature, od iznenađujuće blage jeseni do ledene zime, primorale su naša tela da pokušaju da se prilagode temperaturnim razlikama na koje mnogi nisu u potpunosti navikli, a o tom problemu, jutros je za Novo jutro na TV Pink govorio kardiohirurg.

Kardiohirurg prof. dr Miljko Ristić istakao je jutros da promene vremena utiču na kardiovaskularne pacijente.

- Spoljne temperature koje su iznad 37 ili ispod 36 deluju nepovoljno na naš organizam. Normalna temperatura je 36. Znači, imate nekada za 40 stepeni niže, na primer u Africi. Ljudski organizam je veoma adaptivan na niskim temperaturama, ali to sve ima granice. Deca teže podnose adaptaciju. Ako je toplo, tu se šire krvni sudovi, da bi se odala toplota, da bi se prilagodili. Na hvadnoći se sudovi sužavaju, i to je nepovoljno na kardiovaskularni sistem. Tu je ubrzanje pulsa... - objasnio je on.

Treba stalno slušati biometeorološke temperature, i obući se u smislu toplije ili komptnije, rekao je on.

- Važno je da bolesni pacijenti uzimaju terapije, najbolje je ne izlaziti kada je Košava, jer su temperature još gore tada. To znaju pacijenti, ožda treba da pojačaju dozu lekova i slično. Po seoskim dvorištima, gde domaćice, ako imaju slavu neku, iznose hranu, otpatke da bacaju u neku kantu, i izlaze u nekoj lakoj odeći, e one obavezno treba da se obuku... One misle da neće biti nita, međutim, treba voditi računa - rekao je profesor.

Autor: Dubravka Bošković