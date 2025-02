PRAVILA PONAŠANJA U CRKVI: Šminka i odeća ove boje - nikako

"To dolazi od elementarnog vaspitanja i kulture."

Da li se ispravno ponašamo kada odemo u crkvu? Koja pravila postoje? Šta se podrazumeva kada je naše odevanje u pitanju, a da (ne)namerno radimo suprotno? Ukoliko imate nedomice kada je odlazak u Božju kuću u pitanju, sveštenik Borislav Petrić koncizno navodi šta smemo, a šta ne smemo da radimo i oblačimo.

- Verujem da je to (ulazak u crkvu) isto, kao kad ulazimo u neke druge institucije, gde se očekuje pristojnost oblačenja. Da ne dolazimo otkriveni, pogotovo kada su letnji meseci. Da ne dolazimo u kratkim pantalona i kratkim suknjama. Takođe, ne treba dolaziti obučen u drečavim bojama, kao da niko drugi ne postoji tu.Ne treba da se ponašamo kao da ulazimo u prostor koji je samo za nas važan. To je dom Božji, istakao je sveštenik Borislav Petrić za Prvu televiziju.

Takođe treba da se trudimo da budemo tihi, smerni i pažljivi. Ukoliko nismo - dobićemo opomenu.



"Naočare, šeširi i šminka - ne!"

- Bitno je da li poznajemo te ljude. Ukoliko ih poznajemo, opominjemo ih u domovima kada osvećujemo vodu za Vaskrs ili slavu. To dolazi od elementarnog vaspitanja i kulture koja iz doma dolazi, dodaje sveštenik Petrić.



Još jedna situacija je vrlo česta, a tiče se šminke i modnih detalja koji ne priliče ženama u verskoj instituciji.

- Kada imamo situaciju da neko uđe sa velikim šeširom, kačketom, tamnim naočarima ili sa malo više karmina na usnama, moramo da skrenemo pažnju jer moramo da pazimo na druge ljude. Na pričešću je to posebno važno jer taj ruž može da ostane na svetoj kašičici i onda moramo da prekinemo pričešće. I kada skrećemo pažnju, gledamo da to bude blago i sa ljubavlju, ne sa velikim prekorom. Međutim, ukoliko se to ponavlja, moramo da budemo strogi, naveo je sveštenik Borislav Petrić na kraju razgovora.

