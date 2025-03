Provedite 8. mart sa voljenom osobom u luksuznom ambijentu Zepter Hotela Drina Bajina Bašta

Džentlmeni, priredite svojim romantični vikend u luksuznom ambijentu Zepter Hotela Drina u Bajinoj Bašti.

Cena uključuje:

- Smeštaj na bazi 2 noćenja sa doručkom

- Gratis neograničeno korišćenje sadržaja SPA & Wellness centra: unutrašnji bazen sa mineralnom vodom, sauna, jacuzzi

- Osmomartovsku svečanu večeru uz muzički program (uz večeru uključeno piće dobrodošlice)

Poklon iznenađenja za dame

Popust u „a la carte“ restoranu od -10% na menije za ručakGratis korišćenje fitness centra (teretana)

Prijava od 14h, odjava do 11 časova

Dostupna igraonica za naše najmlađe goste do 9 godina (program se sprovodi po planu i programu Master Kids)

Cena ne uključuje:

- Boravišnu taksu i osiguranje u iznosu od 175 RSD po osobi/po noći

- Dodatne troškove

- Parking

Cena paketa po osobi:

- Classic dvokrevetna soba po ceni od 14.000 RSD po osobi za paket 2 noćenja sa doručkom

- Deluxe dvokrevetna soba po ceni od 15.600 RSD po osobi za paket 2 noćenja sa doručkom

- Specijalni popusti za decu (deca do 12 godina starosti):

- jedno dete starosti do 7 godina u pratnji dve odrasle osobe boravi gratis

- jedno dete starosti do 7 godina u pratnji dve odrasle osobe boravi gratis, dok drugo dete starosti do 12 godina ostvaruje popust 50%- jedno dete starosti od 7 do 12 godina u pratnji jedne odrasle osobe ostvaruje popust 30%

- dvoje dece starosti od 7 do 12 u pratnji jedne ili dve odrasle osobe, oba deteta ostvaruju popust po 50%

Način plaćanja:

Obavezan avans 40% prilikom rezervacije aranžmana, ostatak najkasnije 3 dana pre početka aranžmana ili prilikom dolaska u hotel, na recepciji.

- gotovinski

- virmanski

Centralna služba prodaje: 011/2019 – 135; 011/2019 – 235

- kreditnim karticama (Master, Maestro, Dina i Visa)

Otkazna politika:

Ukoliko gost otkaže rezervaciju (90 do 45 dana), hotel ima pravo naknade samo učinjenih administrativnih troškova. Otkazni penali koje hotel zadržava u slučaju otkazivanja su sledeći:

10% – ako se rezervacija otkaže od 44 do 35 dana pre dolaska20% – ako se otkaže 34 do 28 dana pre dolaska40% – ako se otkaže 27 do 20 dana pre dolaska80% – ako se otkaže 20 do 15 dana pre dolaska90% – ako se otkaže 15 do 10 dana pre dolaska100% – ako se otkaže 10 do 0 dana pre dolaska ili tokom boravka u hotelu

Napomena: ponuda ne važi retroaktivno za već unapred dogovorene skupove i dogadjaje.

Doplata za jednokrevetnu sobu +2.500 RSD po noći, usluga noćenje sa doručkom.

Informacije i rezervacije:

Recepcija: 036/612-167; 063/664-843

Služba prodaje: 036/612-564; 063/664-710

Dobrodošli u Zepter Hotel Bajina Bašta !

Autor: Dalibor Stankov