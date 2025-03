Se*sualne poruke uznemirile devojke! Ivan smislio brutalnu navlakušu (FOTO)

Kako su se vremena promenila, sve više muškaraca odluči da prvi korak ka devojci bude putem poruke, ali osoba koja se predstavlja po imenu Ivan, poruku identičnog sadržaja poslao je mnogim damama, što je izazvalo sumnju, ali i strah!

Nedavno je jedna devojka iz Beograda podelila svoje iskustvo na platformi "Reddit" i objavila poruke koje je dobila od muškarca, Ivana, čudnog sadržaja. Naime, nju je zanimalo da li se radi o kreativnosti, ili je ovo neki vid prevare.



- Zanima me koliko devojaka je dobilo ove iste poruke. Ime sam sklonila, ali one koje su dobile, verovatno će znati ko je. Priznajem da je upad originalan, ali kad vidiš identične poruke koje šalje svakome shvatiš da i nije. Dobro, nek bude da je kreativan, to priznajem. Muški, šta kažete za upad, od 1 do 10? - napisala je ona na platformi Reddit.

Ono što je iznenadilo korisnike ove mreže jeste broj devojaka koje su posedovale identičnu prepisku!

- Joj, meni se javljao sa istom porukom. Ironično, ne samo on, nego jedni te isti likovi na svakom profilu koji sam napravila. Muškarci su ovde izuzetno očajni, baš je alarmantno - napisala je jedna od njih.



Jedna od devojaka koja je imala "tekstualno iskustvo" sa Ivanom, očigledno je posebna, pa je dobila poruku koja se malo razlikuje.

- Kada se meni javio, tati je bio rođendan! Pa je tražio pesmu koju bih naručila za njegovog tatu, ali je isto tako krenuo sa mnom "rekao mi tata da se javim" - rekla je treća devojka.

POGLEDAJTE OVDE

Autor: Dubravka Bošković