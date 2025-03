Nadoknada časova od ponedeljka, ŠKOLE IMAJU 3 OPCIJE: Ministar može da PRODUŽI školsku godinu, Slavica Đukić Dejanović otkrila i za koliko dana

Nadoknada propuštenih časova treba da počne 17. marta

Opcije uključuju radne subote, skraćene časove ili produžetak školske godine

Nadoknada propuštenih časova u osnovnim i srednjim školama trebalo bi da počne 17. marta, izjavila je u petak ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović. Škole su bile u obavezi da dostave plan nadoknade još do 4. marta, a predložene opcije uključuju radne subote, skraćene časove sa povećanim obimom nastave ili produžetak školske godine. Dok nastava u delu škola već funkcioniše, u nekima i dalje traje obustava.

Ministarstvo prosvete uputilo je krajem februara dopis svim osnovnim i srednjim školama u kome se precizira na koji način će biti obračunate zarade za februar 2025. godine.

Škole su morale da dostave plan nadoknade časova nadležnoj školskoj upravi kako bi se nadomestilo umanjenje plata gde ga je bilo. Taj rok istekao je 4. marta.

Đukić Dejanović: "Nadoknada može da počne u ponedeljak"

Slavica Đukić Dejanović, ministarka prosvete, izjavila je u petak da su osnovne škole dostavile plan nadoknade nastave i da "postoji mogućnost da se sa realizacijom krene već od 17. marta".

- Pet posto škola je i dalje u blokadi, ali 95 posto škola funkcioniše normalno. Više od polovine škola sve vreme je imalo časove u punom trajanju od 45 minuta, dok je deo njih skratio časove na 30 minuta, ali su nastavnici pokušali da sažmu gradivo. Ove škole će moći da nadoknade nastavu produženjem časova za 15 minuta - rekla je Đukić Dejanović za K1.

Prema njenim rečima, savetnici i inspektori Ministarstva prosvete će analizirati planove i vršiti kontrolu njihove realizacije.

- Planirano je održavanje radnih subota, organizacija pretčasa, a po zakonu imamo mogućnost da pomerimo radne dane - rekla je Đukić Dejanović.

Koje su opcije za nadoknadu časova

Podsetimo, kako smo već pisali, a prema anketama koje smo sproveli u školama, za sada postoje tri opcije nadoknade:

intenzivirana nastava - da časovi budu skraćeni na 30 minuta, ali da ih dnevno ima po najviše osam

radne subote

produžetak školske godine

Ipak, šta u slučaju da se nastava ne normalizuje od ponedeljka ili krajem marta u školama gde i dalje ima obustave nastave i gde ne može ni da se počne sa nadoknadom? Tada svakako ima manje vremena do kraja školske godine i samim tim i manje vremena da se propušteno nadoknadi na smislen način.

"Ministar može da produži školsku godinu"

Kao jedna od mogućnosti za nadoknadu navodi se i produžetak školske godine.



"Ministar može da produži školsku godinu za četiri ili pet dana"

O tome je Đukić Dejanović govorila jučei rekla da li se školska godina može produžiti i za koliko.

- Ministar može da produži školsku godinu za četiri ili pet dana, tako da još uvek imamo priliku da učenici nadoknade propušteno gradivo - rekla je ona.

Da li će mali maturanti biti u problemu

Na koji način bi nadoknada uticala na male maturante govorio je ranije i Dejan Pavković, direktor OŠ "Jovan Sterija Popović" u Novom Beogradu.

- Za pripremnu nastavu malih maturanata ima vremena, zato što se održava kad završe nastavu u junu. To su te dve nedelje kad nakon kraja školske godine dolaze na pripremnu nastavu za mature. Nastavnici su tada svakako tu, a učenici dolaze na one časove iz predmeta koje će polagati - kaže on za "Blic".

Pavković se osvrnuo i na nadoknadu nastave u osnovnim školama.

- Mi smo tu, na kraju, zbog dece, bez obzira kako se ko sad u štrajku ponaša - rekao je on.

Problem za srednjoškolce koji bi da studiraju u inostranstvu



Prema rečima Aleksandra Markova, bivšeg predsednika Foruma beogradskih gimnazija, nadoknada će učenicima omogućiti da uz minimalne posledice i pomeranja u najkraćem roku završe školsku godinu.

- Nijedan način nadoknade naprosto nije dovoljno dobar da se nadoknadi ovo što je izgubljeno. Sama nadoknada će više biti stvar formalnosti. Pitanje je kako će oni na taj način nešto i naučiti. Deca će da prelete to gradivo, samo da budu ocenjeni i da završe školsku godinu - kaže Markov.

Markov još ističe da produžetak školske godine možda najproblematičniji kada je reč o maturantima u srednjim školama.

- To ne bi bio problem za maturante koji planiraju studije u Srbiji, koji će svakako morati da prate šta se dešava sa fakultetima koji su u blokadi i koji će možda morati da pomeraju rokove za prijemne ispite. Nasuprot tome, u problemu je značajan broj maturanata gimnazija koji se odluče za studije u inostranstvu. Zbog toga kraj školske godine, ako do toga dođe, ne bi trebalo pomerati puno, jer fakulteti u inostranstvu neće prilagođavati svoje rokove - kaže za "Blic" Aleksandar Markov.

Autor: Snežana Milovanov