Porfirije: Blagovesti su praznik trijumfa vere kao poverenja, vera u Boga izvor svega

Patrijarh srpski Porfirije na liturgiji u manastiru Vavedenja Presvete Bogorodice u Beogradu istakao je da je praznik Blagovesti praznik trijumfa vere- vere kao poverenja i da je vera u Boga izvor svega onoga što jesmo, svih naših želja, htenja, ostvarenja i podviga. On je rekao da život ljudi počiva na veri i da prva znanja ljudi usvajaju od roditelja, okoline i prijatelja.

"Verom u svoje učitelje mi usvajamo i prihvatamo one informacije koje nam oni nude. A onda, vera kroz čitav naš život i jeste princip i vrednost oko koje sve organizujemo i kao pojedinci i kao zajednica. Ali, naravno, ne verom kao jednosmernim korakom našim ili iskorakom i ni energijom u odnosu na nekoga ili u odnosu na nešto, ne verom koja podrazumeva prihvatanje vrednosti koje ne možemo logički i racionalno da objasnimo", rekao je Porfirije.

Patrijarh je naglasio da je vera u hrišćanskom, pravoslavnom smislu te reči- poverenje.

"I tek kada imamo veru kao poverenje, mi onda sve ovo što smo prethodno rekli možemo razumeti. Dakle, na poverenju, na veri kao poverenju, počiva naš život. I to poverenje koje imamo, nije tek isključivo i samo racionalni postupak našeg bića. On se tiče našeg srca. Vera kao poverenje je neraskidivo povezana sa ljubavlju. I zato je vera osnov svega onoga čemu se nadamo i potvrda stvari nevidljivih, kako veli apostol Pavle- i zato bez vere, prosto-naprosto, mi ne možemo sebe nazvati autentičnim ikonama Božjim, to jest čovekom", naglasio je on.

Dodao je da je izvor svega onoga što jesmo, svih naših želja ostvarenja, podviga, plod naše vere u Boga, to jest poverenja u Boga.

"Vera obuhvata čitavo naše biće i um, srce, telo, čitavu našu ličnost. I svaki aspekat naše ličnosti na svoj način učestvuje u odnosu, učestvuje u zajedništvu najpre sa Bogom, a onda i među nama. Zato možemo reći sa punim pravom da vera kao poverenje jeste i najvažnija vrednost u našim međusobnim odnosima", rekao je on.

Istakao je da se na poverenju grade svi odnosi.

"Bračna zajednica ako ne počiva na poverenju, ona je unapred osuđena na promašaj i na propast. Ali ako se zasniva na poverenju, i pored slabosti i nemoći koje svako pojedinačno unutar bračne zajednica ima, i pored iskušenja koja su prirodna i normalna za život svakoga od nas, ta zajednica raste i postaje sve čvršća, to jest dvoje postaju i jedno kroz poverenje, a to u isto vreme znači i ljubav", rekao je on.

Dodao je da današnji praznik je trijumf vere- vere kao poverenja.

"Na dan Blagovesti mi razumemo šta je ljubav Božja, šta je priziv Božji i kakav naš odgovor treba da bude. Sam Gospod nas je naučio kako treba da se molimo i ostavio nam molitvu Oče naš, u kojoj svaki stih ima svoj duboki smisao i jeste osnov našega života", rekao je patrijarh.

On je dodao da se čovek najviše odlikuje kao ikona Božja po svojoj slobodi, ali upravo u toj tajni se krije često i promašaj i pad ljui.

"Zato što upotrebljavamo slobodu često suprotno volji Božjoj, koja nam je potpuno jasno i jednostavno definisana u Svetom Jevanđelju. U Svetom Jevanđelju ne postoji prostor za bilo kakvu dilemu šta nam valja činiti da idemo ka podobiju Božjem. Jasno se zna šta je crno, a šta je belo, šta je dobro, a šta je zlo, šta je greh, a šta je vrlina. Iako često, pogotovo danas, pogotovo moderni čovek, gradi kulturu koja hoće da doradi Jevanđelje, da ga malo ispravi, da dopuni reč Hristovu ili da učini reč Hristovu slikom i prilikom svoje reči", istakao je on.

Porfirije je rekao da čovek treba da prihvati volju Božiju.

"Da imamo smirenja, trpljenja i strpljenja, da ona procveta, da donese ploda, onda kada za to dođe punoća vremena,onda kada je to najspasonosnije, najcelishodnije za nas, za naše živote i za naše spasenje", rekao je on.

Porfirije je istakao koliko je neiskazano i neizrecivo čudo Presvete Bogorodice i kolika je bila njena ljubav prema Bogu i čitavom narodu.

"Kad god se oslanjamo na Presvetu Bogorodicu, prizivajući njene molitve, kad god joj se obraćamo i kad god smo spremnii da kažemo Gospodu: Neka bude volja Tvoja, u nama će se otvoriti Carstvo Božje, u kojem važe potpuno drugačiji zakoni od zakona ovog sveta, u kojima važi ljubav kao poverenje", rekao je on.

On je poželeo da u molitvama ljudima Gospod doda vere, smirenja, poverenja u Gospoda Isusa Hrista.

"A onda da, imajući poverenja, gradimo i međusobno poverenje, kako bismo uvek bez ustezanja, bez dileme, zajedno sa Presvetom Bogorodicom, mogli govoriti: Neka bude Gospode volja Tvoja sada i uvek i u vekove vekova. Amin", nalasio je patrijarh Porfirije.

Autor: Aleksandra Aras