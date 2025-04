I OVE GODINE STIŽE ZNAČAJNA PODRŠKA OD 33.000 DINARA Veliki broj građana ne mora da brine, zvanično je potvrđeno!

Subvencije će ostati 33.000 dinara i za ovu radnu godinu.

Ovo je potvrdila Aleksandra Čamagić, gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu.

Grad Beograd nastavlja sa subvencijama svih predškolskih ustanova kako bi svako dete imalo mesto u vrtiću. Kako se isitče, ostaće taj isti sistem da su one fiksne.

Čamagić naglašava da je 2014. godine, kada se ušlo u ovaj sistem, značajno manji broj dece išao u vrtiće.

- Danas imamo skoro maksimalni obuhvat dece koja idu u predškolske ustanove. Mi smo zapravo ovim sistemom učinili mogućim to da sva deca imaju prioritet i da za svu decu imamo mesta u određenim vrtićima, tako da značajno nam je to partnerstvo sa privatnim predškolskim ustanovama. Mi kao osnivači odgovaramo samo za sve ono što se radi u državnim vrtićima, ali privatne predškolske ustanove, i to je važno da roditelji znaju, prolaze proces verifikacije od strane Ministarstva prosvete kao i državni vrtići - saopštila je Čamagić.

Danas u privatne vrtiće ide 26.000 dece.

Kako ističe Čamagić, pre sistema subvencije je to bilo samo oko 2000, 2.500 do 3000 u gradu Beogradu.

- U vrtiće je išlo oko 81 ili 82 hiljade dece, znači 81.500 je bilo oko 2022. godine. Danas ih je oko 86000. Povećali smo kapacitete u državnim vrtićima, ali i više dece se verovatno zbog tog povoljnijeg iznosa sada upisalo u privatne vrtiće - saopštila je ona.

Napominje se da nema više tih uslova da moraju oba roditelja da rade, što znači svako dete može da ide u vrtić, navela je gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu, prenosi Mondo.

Prijava u vrtiće

Podsetimo, upis u vrtiće je u toku i trajaće do 16. maja, a prijava se obavlja putem portala eUprava.

7. aprila počeo je ovogodišnji konkurs za upis dece u beogradske predškolske ustanove i trajaće do 16. maja, a na raspolaganju je oko 15.000 slobodnih mesta, dok se konačne rang liste očekuju početkom jula, rekla je ranije za Tanjug Aleksandra Čamagić.

“Upis dece u predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd počeo je danas. Roditelji mogu konkurisati za mesto u nekom od 318 vrtića u 17 gradskih opština”, rekla je ona, ističući da će se zahtevi za upis podnositi elektronski, putem usluge „eVrtić” na portalu eUprave.

Kako je navela, nakon rada upisnih komisija u svim opštinama, prve preliminarne rang liste očekuju se 9. juna.

"Nakon toga će uslediti rok za žalbe, koji će trajati do 18. juna. Dinamika konkursa predviđa da upisne komisije razmatraju žalbe roditelja od 19. do 27. juna, dok će konačne liste upisane dece biti objavljene početkom jula”, rekla je Čamagićeva.

Autor: Snežana Milovanov