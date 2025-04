Monaha Mihajla ugostio musliman u Novom Pazaru: Nisu se poznavali, bio kod njega 2 dana, a ovo ga je šokiralo

U danima pred pravoslavni Vaskrs, kada se hrišćani širom sveta povlače u tišinu i molitvu, monah Mihajlo je posetio Novi Pazar u duhovnoj misiji i potrebi za zajedništvom. Njegov boravak u ovom multietničkom gradu ostavio je snažan utisak.

"Ovo jeste sedmica stradanja i treba da se provede u tišini, miru i razmišljanju o tome šta je Gospod prolazio u poslednjim danima pre raspeća i Vaskrsenja", poručio je Mihajlo na početku svog obraćanja.

Iako je povod njegovog puta bio duhovne prirode, susret s gostoprimstvom u Novom Pazaru bio je – kako sam kaže – veliki blagoslov. Posebno se zahvalio jednom, kako ga je nazvao, "uglednom domaćinu, muslimanu", koji ga je ugostio u svom domu i proveo s njim dva dana.

"Primio me je, kako kaže apostol, kao anđela Božijeg. Čak me je ispratio skoro do izlaska iz Pazara, brinući da li ću se snaći. Možda bi me i još bolje ugostio da nisam bio umoran i možda i nerazuman. Zahvalan sam i njemu i njegovoj porodici. Želim da Bog, stvoritelj nebesa i zemlje, čuva njih i sve dobre ljude ovog grada", rekao je Mihajlo.

Posebno je istakao značaj gostoprimstva, pozivajući se na "Avramovo gostoprimstvo", koje se u hrišćanskoj tradiciji tumači kao vrlina – kao kada je prorok Avram ugostio tri anđela ne znajući ko su. Kako kaže, istu vrlinu prepoznao je u Novopazarcima.

Monah Mihajlo svoj put, poruku i susret s Novim Pazarom završio je rečima: "Slava Bogu i svako dobro vam svima želim."

Autor: Snežana Milovanov