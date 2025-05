PAMETNIJI POPUŠTA: Željko Mitrović nakon razmirice s Milunkom, ipak odlučio da popusti, pogledajte šta mu je uradila (HIT VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović skoro je predstavio novu potpredsednicu Pink Media Group, koja je stvorena putem AI, sa kojom je izgleda imao prvu razmiricu, međutim došlo je do preokreta!

Iako se prethodno Željko Mitrović oglasio na svom Instagram nalogu i odbrusio svojoj zamenici Milunki Savić na duhovit način, jer je pokušala da se umeša u to kakvu frizuru on ima, ipak je došlo do preokreta u njihovom odnosu.

- Pametniji popušta - poručio je Željko Mitrović u najnovijoj objavi putem svog Instagram profila.

- Milunka je sad umislila da treba da mi i frizuru namešta! Vidi Mila, nisi napravila ti mene već ja tebe - jasno je poručio Željko Mitrović prethodno na svom profilu.

Mitrović je već mnogo puta pokazao koliko je duhovit, pa je tako i ova objava naišla na odobrenje i pozitivne komentare njegovih pratilaca, a u nastavku pogledajte kako to izgleda kad se Milunka dohvati makaza.

Autor: Pink.rs