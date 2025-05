'HVALA NIŠLIJAMA NA TOPLOM I PRIJATELJSKOM GOSTOPRIMSTVU' Željko Mitrović podelio snimak iz provoda, pa sve zamolio OVO (VIDEO)

Željko Mitrović, direktor Pink Media Group, oglasio se na svom Instagram nalogu novom objavom iz Niša.

Željko Mitrović se zahvalio građanima Niša na gostoprimstvu i otkrio kako se proveo juče, kada je stigao u ovaj grad.

- Hvala Nišlijama na toplom i prijateljskom gostoprimstvu, a posebno u prethodnoj noći pred današnji događaj! Svi su bili friendly, ali se bogami popio i kamion pića, jer sam častio ceo klub, što je stari srpski običaj pred značajne događaje, ali sta ću kad većina odlučuje, demokratski skroz! Źiveli mi dragi Niški prijatelji i čekam vas u Beogradu da uzvratim gostoprimstvo, ako me sećanje dobro služi, napravismo u dva kafića, na ulici i u Kafki ( Procesu), preko 500 fotografija (građani i ja), htedoh da pojasnim da ja nisam Mick Jagger već običan Žex, ali bilo je kasno i sve to samo u jednoj noći zvanoj “From Dusk Till Dawn” Thanx a lot!!! - napisao je Mitrović u svojoj objavi i dodao:

P.S. Ako vam nije teško, šaljite mi fotke na DM za arhivu! Hvala još jednom.

Podsetimo, danas je u Nišu održan spektakularni centralni skup u okviru svenarodnog sabora, na kojem je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a na kojem je bilo oko 100.000 ljudi.

Željko Mitrović se oglasio iz Niša i juče kada je podelio emotivan snimak sa tri predivna psa na koja je naišao u centru grada, a koji je za kratko vreme izazvao lavinu komentara i lajkova.

Autor: Pink.rs