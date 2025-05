Vest da je policija u Nikšiću privela Z .P. (47) nakon što je utvrđeno da je upravljao vozilom sa neverovatnih 4,39 g/kg, odnosno toliko promila alkohola u organizmu danas je šokirala čitav Balkan. Ipak, neslavni rekord u pijanstvu drži muškarac iz Beograda sa neverovatnih 14,7 promila u krvi. U prvi mah deluje da se aparat za merenje pokvario, ali svemu je svedočio naš lekar.

Naime, pre skoro sedam godina jedan Beograđanin (43) je pred doček Nove godine dovezen na VMA, gde mu je izmereno neverovtnih 14,7 promila alkohola u krvi. Tako je ovaj muškarac iz Beograda postao čovek sa najvećim izmerenim brojem promila alkohola u krvi ikada igde zabeleženim.

- On je 31. decembra, pred doček Nove godine, dovezen na VMA, gde mu je izmereno čak 14,7 promila, ali je nekim čudom uspeo da preživi - otkrio je tada za medije toksikolog dr Dragan Joksović, pisao je Informer.

Prema njegovim rečima, ovaj svetski rekorder u pijanstvu je visok oko dva metra i težak više od 150 kilograma, pa je osoblje jedva uspelo da ga stavi na nosila.



Neverovatnih 14,7 promila

- Bila je novogodišnja noć i nešto pre 23 sata Hitna pomoć je dovezla čoveka koji je bio u stanju alkoholne kome. Sećam se da je pacijent bio izuzetno korpulentan, pa smo, pošto smo ga jedva smestili na nosila, morali da mu stavimo i onaj dodatak za noge. Pošto sam video da je pacijent mortus pijan i u dubokoj komi, dežurao sam pored njega cele noći i pratio rezultate koji stižu. Negde pred jutro, kada se pacijent već probudio iz kome, kod mene su došle kolege da me pitaju da li je živ. Rekao sam im da već uveliko priča, a oni su mi šokirani dodali njegove rezultate analiza alkohola u krvi na kojima je pisalo neverovatnih 14,7 promila. Pitao sam ih jesu li sigurni u to, a oni su mi rekli da je test tri puta ponavljan i svaki put je pokazao isto. Bio je to medicinski fenomen koji nikada nigde nije zabeležen u svetu, apsolutni svetski rekord - pričao je tada Joksović.

Hronični alkoholičar

Kada se potpuno razbudio, Beograđanin je tada tvrdio da je pio jer se posvađao sa suprugom oko toga gde će na doček Nove godine.

- Kako nam je ispričao, žena ga je iznervirala dok su se dogovarali oko toga gde će na doček Nove godine i on je počeo agresivno da pije viski za viskijem na eks. Za samo nekoliko sati popio je čak četiri litra viskija. Uz to, radi se o hroničnom alkoholičaru, koji sasvim sigurno svakodnevno pije, tako da je njegov organizam naviknut na toliki alkohol - napomenuo je Joksović.



A što se tiče Nikšićanina, od danas, on je odmah isključen iz saobraćaja i priveden nadležnim organima, objavljeno je na Instagram stranici Podgorički vremeplov.

Još jednom policija apeluje na vozače da ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola.

Autor: D.B.